美國高官Signal泄密風波　國防部監察機構對防長赫格塞思展開調查

美國防部監察長辦公室因應參議院軍事委員會兩黨的要求，於4月3日宣布將就國安高官Signal泄密風波，對防長赫格塞思（Pete Hegseth）等國防部官員展開調查。他們將檢查赫格塞斯在使用Signal時是否符合國防部的規則，並且可能將調查於事件中外流的資訊是否屬於或理應屬於機密資訊。



路透社和英國《衛報》3日報道，參議院軍事委員會主席、共和黨籍議員威克（Roger Wicker）和民主黨議員Jack Reed在得知泄密事件後，已隨即要求相關機構進行調查。

這張2025年3月26日拍攝的設計圖片中，可以看到社交媒體Signal應用程式和美國國家安全局（NSA）的標誌。（Retuers）

國防部代理監察長斯特賓斯（Steven Stebbins）在備忘錄中寫道，此次調查評估的目的是要確定赫格塞斯和其他國防官員以商用應用程式處理公務時，有多大程度遵守該部門政策和程序。

斯特賓斯表示，調查人員還將檢視受查官員有否遵守該部門對資訊分類及保留的規定。

2025年3月30日，美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）與日本防衛大臣中谷元（不在圖中）在日本東京出席聯合記者會。（Reuters）

美國國安顧問沃爾茲（Michael Waltz）此前誤把《大西洋月刊》（The Atlantic）總編輯加入由多名高官組成的Signal聊天群組，導致對話內容外泄。赫格塞思事後則強調，自己在群組中沒有泄露美方的軍事機密。