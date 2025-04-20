美國經濟學家發起「反關稅宣言」逾900人簽署　包括2諾貝爾獎得主

據《商業內幕》（Business Insider）報道，當地時間4月19日，包括兩位諾貝爾獎獲得者在內的數百名經濟學家簽署了一份「反關稅宣言」 ，批評美國總統特朗普（Donald Trump）的關稅政策，稱其具有「誤導性」並警告稱這可能導致「自找的衰退」。



截至當地時間4月20日凌晨0時8分，「反關稅」網站顯示，已有976人簽署這份「反關稅宣言」。

美國經濟學家發起「反關稅宣言」，逾900人簽署（網站截圖）

據報道，「反關稅宣言」警告稱，撤銷特朗普政府在貿易方面「不連貫和破壞性政策」迫在眉睫。「關稅的支持者將這些措施描述為『經濟解放』行為。但其實，關稅顛覆了曾引領美國主導的自由與繁榮時代的自由原則。」

「當前政府徵收關稅的動機是對普通美國人所面臨經濟狀況的錯誤理解，我們預計，美國工人將承受這些錯誤政策所帶來的後果，包括物價上漲和自找的衰退風險。」「反關稅宣言」中寫道。

據報道，簽署「反關稅宣言」的知名人士包括諾貝爾獎得主詹姆斯·赫克曼和弗農·史密斯，美國前總統小布殊的總統經濟顧問委員會主席曼昆，經濟學家、德克薩斯州前共和黨參議員菲爾·格拉姆等。

簽署者尤其批評了特朗普所謂的「對等關稅」。「反關稅宣言」中寫道：「美國威脅並對其它國家徵收的『對等關稅』稅率是用一種錯誤的臨時公式計算出來的，沒有任何的經濟現實依據。」

「反關稅宣言」補充說：「我們仍然希望，健全的經濟原理、經驗證據以及歷史的警示，將戰勝當前的保護主義神話。」

2025年4月19日，紐約民眾示威抗議特朗普及其盟友馬斯克，並透過二次創作圖像表達怒意（REUTERS）

據報道，白宮沒有立即回應《商業內幕》的置評請求。

4月2日被特朗普稱為「解放日」。當天，特朗普簽署了關於所謂「對等關稅」的行政令。一周後，他又宣佈對大部分國家暫緩90天實施「對等關稅」，但保留10%的所謂基準關稅。

《商業內幕》指出，特朗普的關稅政策在共和黨內部遇到了越來越大的阻力。

4月早些時候，參議院七名共和黨議員表示支持一項旨在限制特朗普單方面徵收關稅權力的兩黨法案。該法案要求美國總統在徵收新關稅或提高現有關稅時，必須在48小時內通知美國國會，說明關稅措施對美國企業和消費者的影響。此外，所有新關稅措施將在60天后自動到期，除非國會在此期間通過批准關稅的決議。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、美國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

特朗普稱這些反對他的共和黨議員「造反」「譁眾取寵」。

「我看到一些造反（rebel）的共和黨人，一些想要譁眾取寵的人，他們說：『我認為國會應該接管談判。』讓我告訴你，你不會像我這樣談判。」特朗普稱，如果讓美國國會接管關稅談判，他們會「迅速出賣美國」。

特朗普還說，國會關於限制其關稅權力的討論會損害談判，「然後假新聞就想煽動這種情緒，反正也沒機會。」

本文獲觀察者網授權轉載

