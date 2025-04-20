關稅戰｜美國獨立調查記者：特朗普失算　北京不是東京

特朗普終究沒能等來中國的求饒。

4月15日，美國白宮網站發布了關於「232」調查的事實清單，稱由於中方對美關稅反制，中國目前面臨最高達245％的關稅。

僅僅兩天，4月17日，連打關稅亂拳的特朗普又表示，他不想繼續提高對中國的關稅了，因為這可能會使兩國之間的貿易陷入停滯。

此前，美國政府對華加徵10%、20%的關稅時，中國民眾和企業還會密切關注、嚴陣以待。如今加到145%、245%，離譜的數字扭曲了中美貿易問題的嚴肅性，只會徒增茶餘飯後的笑料。

特朗普到底希望達成什麼效果？美國民眾是否意識到自己為這場政策買了單？美方試圖掩蓋的焦慮是什麼？特朗普還有後招嗎？美國獨立調查記者、《地緣政治經濟報告》創始人本·諾頓（Ben Norton）接受了長安街知事 （微信ID：Capitalnews）專訪。

本文轉載自微信公眾號「長安街知事」



北京不會重蹈東京的覆轍

知事：您怎麼看待特朗普這種加徵畸高關稅，以及朝令夕改稅額的做法？特朗普期望達到什麼效果？

諾頓：所謂245%的關稅，明顯是在虛張聲勢。特朗普政府認為美國對中國有很大籌碼，但實際情況正相反，這場衝突反而暴露出美國對中國的深度依賴。比如，特朗普豁免了中國製造的手機、電腦、半導體等電子產品，因為這些是現代經濟的基石，而美國目前根本無法在本土生產這些關鍵產品，中國的經濟實力遠超美方預期。

2025年4月17日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（Reuters）

特朗普的反覆無常說明了一點：美方其實心裏清楚，自己並不真正佔優勢。這種高調宣傳的背後，掩蓋的正是對本國經濟結構性問題的焦慮。

此外，特朗普發起貿易戰，是想逼中國簽一份對美有利、對中不利的不平等協議，有點類似他設想的「海湖協議」，參考的是1985年美國強迫盟友簽署、最終重創日本經濟的《廣場協議》。但美方這次判斷失誤了——中國不是當年的日本。中國更獨立自主，經濟體量也更大，北京不會重蹈東京的覆轍。

14位億萬富翁用關稅 把稅負轉嫁給老百姓

知事：特朗普政府是否能通過關稅實現製造業迴流，並複製中國製造的成就？

諾頓：我認為，單靠關稅，美國不可能實現再工業化。所有發達國家的工業化都是依靠明確的產業政策推動的，比如政府在基礎設施、教育、培訓和科研方面的大規模投入。有限、針對性的關稅可以作為保護新興產業的工具，但必須配合更全面的產業政策使用。而特朗普的關稅策略完全不同——他是全行業一刀切，手段粗暴，更像是一種經濟戰工具。

這樣的關稅不但無法推動再工業化，反而會推高美國國內價格，傷害本國經濟。真正要重建制造業，美國需要花上數年、甚至數十年建設工廠、培養工人、引進設備、建立供應鏈。而特朗普政府不僅沒有這方面的規劃，反而通過削減財政投入、放鬆監管，進一步削弱了國家能力，這隻會加速去工業化，而不是逆轉它。

知事：面對特朗普揮起的關稅大棒，美國民眾瘋狂囤積中國產品。在美國iOS應用商店電商應用榜上，前三名App均為中國電商，TikTok上大量「來自中國工廠源頭好貨」的宣傳視頻爆火，這些反而幫中國製造做了宣傳。您如何看待這種現象？美國民眾是否意識到自己為這場政策買了單？

圖為2020年9月15日在位於美國加州卡爾弗城（Culver City）TikTok美國總部外拍得的公司標誌。（Reuters）

諾頓：特朗普常說外國會為他的關稅買單，但這完全不符合事實。實際上，關稅是由美國的進口商支付的，最終會轉嫁給美國消費者。關稅本質上是一種消費稅，而且是非常不公平的稅種，對低收入和工薪階層打擊最大。

特朗普本人是億萬富翁，他的政府中還有13位億萬富翁。他們推動為富人和大企業減稅，卻用關稅把稅負轉嫁給普通百姓。

正因如此，美國人才會搶購中國產品，因為他們知道這些關稅會引發通脹，商品很快就會漲價。很多美國人本來就靠每月工資過活，一旦通脹捲土重來，受影響最嚴重的就是這些普通家庭。所以這場貿易戰的真正受害者，其實是美國的老百姓。

特朗普正把美國推向孤立

知事：如果各國紛紛效仿美國搞關稅報復和單邊行動，會對全球發展產生什麼影響？您是否擔心這次關稅行動將加劇美國的通脹壓力，甚至導致經濟衰退？有沒有可能重演上世紀30年代貿易保護主義導致的全球大蕭條？

諾頓：特朗普的關稅毫無疑問會推高通脹。美國無法像中國一樣製造產品，因為美國根本沒有清晰的產業政策，也不具備再工業化的能力。這種激進的貿易戰，也大大增加了美國陷入經濟衰退的可能性。

2025年4月19日，美國紐約市出現抗議特朗普政府的示威（Reuters）

不過現在的情況與上世紀30年代並不完全一樣。當年是各國互相抬高關稅，而如今，特朗普的做法反而可能促使其他國家加快尋找替代方案。幾十年來，很多國家一直在呼籲建立一個更加公平的國際金融和貨幣體系，因為現有體系高度依賴美元、由美國主導。全球南方國家也一直在推動「新的國際經濟秩序」，這也是金磚國家的共同目標之一。

特朗普的貿易戰很可能適得其反，把美國推向孤立，反而加快世界向多極化格局轉變。

美國對這場貿易戰的反噬 幾乎沒有預案

知事：特朗普掛在嘴上的「一通電話」始終沒有到來，中方決定「不予理會」。據您的觀察，特朗普還能有什麼後招嗎？

諾頓：美國手裏其實沒多少牌可打。整體來看，美國對中國的經濟依賴比中國對美更深。中國從美國進口的商品，比如石油、天然氣、大豆、玉米等，其實都能夠找到替代。而美國從中國進口的很多產品，比如手機、電腦、半導體等關鍵電子產品，無法輕易替代，這也是特朗普為何不得不對這些產品開口子、豁免關稅的原因。

圖為農民展示的大豆。（Reuters）

雖然中國仍從美國進口一些關鍵商品，比如高端晶片和飛機零部件，但這幾年中國在自主研發晶片、國產民用飛機方面取得了顯著進展，逐步擺脱了對美依賴。

更重要的是，中國早就在主動推進貿易多元化。如今中國出口在GDP中的佔比（19.7%）甚至低於全球平均水平（29.3%），說明經濟結構已更加穩健。

中國政府依靠有規劃的產業政策取得了實實在在的成果，而美國政府在這方面基本是放任自流，政策混亂，受控於寡頭、金主和大企業的利益。正因為缺乏長期戰略規劃，美國對這場貿易戰的反噬幾乎沒有預案，很可能最終自食其果，反傷本國經濟。