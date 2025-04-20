英媒：特朗普兒子兄弟疑涉內幕交易　推高公司股價暴漲至多580%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近期大肆揮舞「關稅大棒」引發美股市場震蕩，他的盟友與身邊人則陷入內幕交易疑雲。英媒報道分析，特朗普的長子小特朗普（Donald Trump Jr.）與次子埃里克（Eric Trump）涉嫌在兩間公司擔任顧問前趁機「低買高賣」，還引起市場監管人員的質疑。



報道指涉事的兩間公司為無人機製造商Unusual Machines和金融科技公司Dominari Holdings，小特朗普起初在Unusual Machines擔任顧問，他之後還與胞弟埃里克在Dominari Holdings一同任職顧問。

2024年11月6日，特朗普小兒子埃里克（Eric Trump）、二媳婦拉拉（Lara Trump)、大兒子小特朗普（Donald Trump Jr.）在西棕櫚灘聆聽美國共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）發表講話。（Reuters）

市值約為9000萬美元的Unusual Machines在去年11月27日宣布小特朗普加入顧問委員會前，股價在4週內由幾乎翻了3倍，交易量更由去年的3月至10月的日均9.3萬股大幅飆升至29萬股。

另一間市值為6000萬美元的Dominari Holdings的市場表現更為誇張，在今年2月11日公布兩位才俊加入前的6週內股價暴漲580%，日均交易量則從1.17萬股暴漲至120萬股。

報道引述公開文件指，小特朗普在加入Unusual Machines前就持有20萬股的公司股票，並自行加購13.1萬股，以及根據限制性股票單位（RSU）以及咨詢協議發行的20萬股。

他還與胞弟亦各自持有Dominari Holdings股票的96.6萬股，兩人總共持股約佔該公司總股份的6.7%。

這兩間公司在資本市場的表現自任命公布後趁勢高揚，前美國證券交易所（ 紐約證券交易所（NYSE）前身）律師Bill Singer質疑此事絕非巧合。

2025年4月17日，美國紐約，圖為工作人員在紐約證券交易所（NYSE）工作。（Getty）

密歇根大學法學院教授Adam Pritchard雖然懷疑涉事公司股票走勢不同尋常，但補充這並不能坐實為內幕交易，因小特朗普並非公司董事而是公司顧問，或不如董事成員那樣受相關法律義務約束禁止進行內幕交易，因而不一定構成內幕交易。