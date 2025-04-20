加拿大選舉提前投票　首日逾200萬人投票創紀錄　總理卡尼倡減稅

加拿大於周五（4月18日）提前開始國會選舉投票。開放首日即有超過200萬人投票，創下新的紀錄。加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，自己才是對抗美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的最佳人選，承諾如果連任將會加大基礎設施和國防支出，並削減所得稅，以對減少美國的貿易依賴。



加拿大廣播公司（CBC）報道，加拿大全國各地周五都有選民排長龍，到場輪候投票。

加拿大選舉局大西洋地區媒體顧問 Françoise Enguehard 表示，這次的投票率比2021年上次選舉提前投票的第一天增長了36%。

據加拿大廣播公司（CBC）報道，全國各地票站外出現人龍，有選民排隊等候逾兩個小時才進入票站投票。（X@tara）

現任總理卡尼在前總理杜魯多於3月14日辭職後接任，並在周六提出了加拿大自由黨的競選計劃。

據半島電視台引述卡尼說：「特朗普總統試圖打敗我們，以便美國能夠擁有加拿大，但這永遠不會發生。」

2025年4月19日，加拿大安大略省彼得伯勒（Peterborough），加拿大總理卡尼（Mark Carney）在加拿大自由黨競選集會上發表演說。（Reuters）

他計劃在未來增加國防開支，使其超過北約設定的2030年國防開支佔GDP的2%的目標。包括購買更多潛艇、無人機和破冰船。卡尼表示，加拿大也將與「志同道合」的歐洲夥伴一起投資跨大西洋安全。

他的競選目標是透過削減聯邦公共服務支出，在三年內實現預算平衡，同時保障醫療保健和退休金。