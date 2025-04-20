以軍：15名加沙醫護遭射殺涉專業失誤　一名副指揮官被撤職

以軍上月在加沙發動攻擊，造成 15名緊急救援人員死亡。以色列軍方4月20日承認，事件涉及專業失誤和違反命令，一名副指揮官因提供不實報告將被撤職。



圖為2025年3月31日，遭以軍殺害的醫護人員遺體被發現，被送到加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）的納賽爾醫院（Nasser hospital）。（Reuters）

該次行動發生於3月23日，15名醫護人員在加沙南部城市拉法（Rafah）附近被槍殺，然後以淺墳填埋。一星期後，聯合國和巴勒斯坦紅新月會的人員發現屍體。

巴勒斯坦紅新月會發布一段影片， 是從其中一名死者手機中找到，顯示以軍攻擊時，受害人均身穿制服，車身有清晰標誌顯示為緊急救援車輛。

以軍最新聲明解釋，事件涉及部隊錯判，誤以為面臨著敵軍的切實威脅，以及有人違反命令，聲明指出，由於「夜間能見度差」，副指揮官最初未認出是救援車輛，並命令部隊向部份下車者開火。

軍方又稱，副指揮官認為有威脅，因為一小時前，部隊曾向另一輛他們確定屬於哈馬斯的車輛開火。不過，聲明未說明當時如何識別為「哈馬斯車輛」。

聲明指出，士兵向這群緊急救援人員開火約15分鐘後，再向一輛聯合國車輛開火。軍方將此事件歸咎於「違反規定的操作失誤」。

圖為2025年3月31日，遭以軍殺害的醫護人員遺體被發現，被送到加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）的納賽爾醫院（Nasser hospital）。（Reuters）

黎明時分決定掩埋屍體

涉事士兵表示，在黎明時分決定掩埋屍體，並清理道路上的車輛，為平民撤離做準備。以軍聲明指出，在當時情況下，移走屍體是合理的，但碾壓車輛是「錯誤的」。

聲明強調，軍方並未試圖掩蓋事件，已與國際組織和聯合國進行了討論。一名指揮官「對事件負有總體責任」而受到譴責，一名副指揮官因負責指揮並提供了「不完整和不準確的事件報告」而被撤職。