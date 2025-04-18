特朗普續收緊簽證政策　審查所有2007年後曾往加沙申請人社交帳戶

英國媒體4月18日引述一份美國務院內部電報報道，特朗普（Donald Trump，又譯川普）17日下令對2007年1月1日或之後曾去過加沙的所有美國簽證申請人，進行社交平台帳戶審查，這是特朗普政府加強對外國旅客篩檢的最新政策。



報道引述電報指，美國政府將對所有移民和非移民的簽證，進行社交平台帳戶審查的命令應包括非政府組織工作人員以及以官方或外交身份，在巴勒斯坦逗留過一段時間的個人。

內部電報稱：「如果對社交平台帳戶的審查發現與安全問題相關的潛在負面信息，那麼就必須提交安全諮詢意見 (Security Advisory Opinion，SAO)，SAO 是指安全諮詢意見，是一項跨部門調查，旨在確定簽證申請人是否對美國構成國家安全風險。

2025年3月14日，美國紐約市，示威者在哥倫比亞大學主校區外聚集，反對政府逮捕哥倫比亞大學去年學生挺巴示威的學生領袖之一、巴勒斯坦研究生哈利勒（Mahmoud Khalil）的行為。（Reuters）

據報道，該電報已發送至所有美國駐外領事館。

此前，特朗普政府引用1952年的一項法律，撤銷了數百份簽證，包括一些合法永久居民的身份。該法律允許驅逐任何移民，只要能證明其在該國居住對美國的外交政策有害。

報道指，這份日期為4月17日的電報由美國務卿盧比奧（Marco Rubio）簽署，他在3月底層表示，他可能已經取消了300多名外國人的簽證。

美國移民及海關執法局（ICE）上月逮捕哥倫比亞大學去年學生挺巴示威的學生領袖之一、巴勒斯坦研究生哈利勒（Mahmoud Khalil），國務卿魯比奧（Marco Rubio）企圖將他驅逐出境，雙方其後進入兩宗法律程序。移民法院4月11日裁定，特朗普政府可繼續推動驅逐他出境的程序。