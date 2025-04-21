以軍空襲黎巴嫩南部　稱擊斃真主黨部隊副指揮官

以色列軍隊4月20日繼續對黎巴嫩發動空襲，被指違反去年11月達成的停火協議。以色列當日兩度以無人機空襲黎巴嫩南部，造成至少兩人死亡。以軍聲稱，死者包括真主黨（Hezbollah）第4400部隊副指揮官納賽爾（Hussein Ali Nasr），該部隊負責走私武器至黎巴嫩境內。



圖為2025年3月22日，以軍空襲黎巴嫩南部，滾滾濃煙竄至半空。（Reuters）

以色列國防軍（IDF）稱，納賽爾的職責之一是與伊朗合作，向黎巴嫩走私武器和資金，以建立真主黨的軍事能力。以軍指出，部份武器和現金是透過貝魯特機場走私，指納賽爾與機場人員有連繫。此外，他亦主導於敘利亞邊境的武器交易。

黎巴嫩總統：不會急於解除真主黨武裝

黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）同日表示，在以色列繼續發動空襲的不利情況下，不會急於解除真主黨武裝，稱這是個敏感問題，必須慎重處理，才能維護國家和平。

對於奧恩的說法，真主黨尚未回應，但其領導人卡西姆（Naim Qassem）於18日表示，該組織「不會被任何人解除武裝」，尤其是當以軍仍然佔據黎巴嫩南部部份地區。