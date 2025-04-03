美媒：國安顧問沃爾茨常用Signal　設立至少20個群組討論敏感資訊

美國媒體4月2日報道，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）和他的團隊經常使用聊天軟件Signal，創建了至少20個不同的群組，協調敏感的國家安全工作。



《政治報》（Politico）引述四名知情人士報道，《大西洋月刊》（Atlantic）近日公布了一段群組聊天記錄，其中國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）分享了美國對也門胡塞武裝發動空襲的行動細節。自此，特朗普政府對敏感資訊的處理受到了更嚴格的審查。

據報道，這4名匿名消息人士都被加入沃爾茲團隊設立的Signal聊天群組，這些群組的對話內容涉及廣泛的政策領域，包括烏克蘭、中國、加沙、中東政策、非洲和歐洲。

其中兩人表示，他們曾被加入或知道至少有20個類似的群組；這4名消息人士都表示在群組內曾讀到「敏感資訊」（sensitive information）。

過去數日，沃爾茲在處理國家安全機密問題上的輕率行經已經表露無遺。據《華盛頓郵報》報道的文件披露，沃爾茲過往曾以個人Gmail帳戶處理公務。

2025年3月25日，美國華盛頓白宮，總統特朗普（Donald Trump）會見美國大使提名人時，國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）在硫磺島戰役紀念碑的模型前發表講話。（Reuters）

白宮國家安全委員會則表示，Signal是可用於政府設備的應用程式，又指部份政府部門會預先在一些手機上安裝Signal，重申有關官員利用Signal傳送敏感資訊的報道是不實。