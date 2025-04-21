萬斯將訪印度晤莫迪　預料為關稅貿易談判鋪路

美國副總統萬斯（JD Vance）將於4月21日訪問印度，為期4天，並在周一於首都新德里與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面，二人將討論經濟，貿易及地緣政局等議題。外界預期，萬斯此行是在特朗普的關稅政策下與印方的貿易談判鋪路，同時也被視為為了特朗普今年稍後訪問該國，參加包括印度、澳洲、日本和美國在內的四方安全對話領袖峰會奠定基礎。



美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前公布「對等關稅」措施，印度被加徵26%關稅，及後特朗普暫緩90天實施對等關稅，以便有時間與貿易夥伴相討新貿易協議，以降低關稅。

印度外交部表示，是次萬斯的訪問是讓雙方有機會評估雙邊關係進展，及交換對雙方有共同利益的地區及全球事務的看法。外交部發言人賈斯瓦爾（Randhir Jaiswal）日前稱：「我們非常有信心，此次訪問將進一步促進我們的雙邊關係。」

2025年2月13日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行聯合新聞發布會時指向台下的記者。（Reuters）

據美國政府貿易數據顯示，美國是印度最大的貿易夥伴，2024年兩國雙邊貿易額達1,290億美元（約1萬億港元），其中印度順差457億美元（約3,548億港元）。

而由於萬斯的妻子Usha Vance為印度裔美國移民，因此外界認為由萬斯主導與印度的談判份屬順理成章。