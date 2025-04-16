今日新聞8分鐘｜CHIIKAWA答錯問題被請離｜萬斯不慎將獎盃分半

關稅戰｜香港郵政即日停收寄美國內載貨品平郵郵件 4.27起停空郵

香港郵政今日（16日）宣布暫停寄往美國內載貨品郵遞服務安排，香港郵政指，美國政府早前宣布5月2日起取消香港寄往美國貨品的小額免稅安排，調高付運美國而內載貨品郵件需繳納關稅，香港郵政稱絕不會代收所謂關稅，會暫停接收寄往美國而內載貨品的郵件：「寄件往美國香港市民需有心理準備要就美方霸凌無理的行為因而要繳付高昂和不合理費用。」

平郵方面，由於海運時間較長，香港郵政即日起暫停接收內載貨品平郵郵件，如之前曾投寄內載貨品的平郵郵件而又未能付運往美國，香港郵政會聯絡寄件人於下周二（22日）起安排退件及退款；空郵方面，香港郵政將於4月27日起暫停接收內載貨品的空郵郵件。

有片｜牛池灣綠Van疑無拉手掣溜後 司機圖救不果 撞貨車終停下

網上流傳車Cam片段，顯示昨日（15日）早上接近11時，一輛綠Van在牛池灣街斜路突然溜後，男司機見狀立即奔向綠Van，打開司機位門試圖拉手掣煞停車輛；惟成功打開車門後，隻身不敵車輛衝力，男司機反被拖倒，跌在地上。綠Van繼續溜後，直至撞倒後方貨車才停下。

網民推斷：「（司機）唔記得拉手掣！」有人揶揄司機：「是否未瞓醒呢？第一次泊車起斜路？唔係咁簡單嘅知識都要教嘛？泊車起斜路拉緊手掣，最重要入1波，現在連累後面架貨車，That's too bad（這真是太糟糕了）。」亦有人慶幸片主沒有受意外波及「要劏雞還神，片主若走慢幾十秒，隨時係小巴溜後撞片主車。」

入境處打擊黑工拉43人包括8僱主 有外傭趁買餸匿酒樓洗碗賺外快

入境處打擊非法勞工，過去8日在全港多處採取行動，拘捕35名黑工及8名僱主，被捕黑工主要是外籍家庭傭工，有人趁每日外出買餸的一小時，到酒樓洗碗賺外快。

違例泊車定額罰款︱消息：「牛肉乾」加至$400 超速罰款加約5成

財政預算案2025提到將檢討交通違例事項定額罰款，《香港01》獲悉，當中31年未加價的違例泊車「牛肉乾」將由目前320元加至400元，咪錶收費亦加價，由2元一節增至4元，立法會交通事務委員會下周五（25日）討論細節。運輸及物流局表示1994年至今通脹已達70%，為加強道路安全及提升交通管理，有必要適度調整罰款。

此外，多項交通違例事項，如超速駕駛亦計劃增加罰款約五成。現時電動私家車平均每年牌照費約1,100元，與燃油私家車平均每年牌費約7,500元差距達六倍，消息指電動車牌費計劃增至汽油車牌費的約七成左右，會分三年推行。

CHIIKAWA海港城．有片｜千人排隊 有人未能答中店員提問被請離

CHIIKAWA香港首間官方期間限定店今日（15日）發售第二輪經典公仔，昨晚（14日）有近千人「打蛇餅」排隊。今日有網民發文指，主辦方向排隊購買者提問有關CHIIKAWA的問題，包括族譜等，以打擊一心炒賣產品的黃牛黨；有影片顯示，有排隊者未能答中問題而被請離場。主辦方及限定店所在的海港城，都未有正面回應有關安排。

不過，主辦方今日回覆稱，未來限量商品開售的日期（16、17、21、22、23日）將不設即日入場券名額。

Oops萬斯再爆公關災難 接見冠軍球隊不慎將獎盃一分為二｜有片

與過往作風普遍低調的美國副總統不一樣，萬斯（JD Vance）似乎去到那裏都能自製頭條。4月14日，萬斯與總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）一道在白宮接見來自他曾擔任參議員的俄亥俄州立大學美式足球隊。在最後的大合照環節，萬斯試圖舉起該團隊贏得的冠軍獎盃時，不慎將獎盃一分為二。這段影片其後在網上瘋傳，萬斯嘗試為事件打圓場，指他不希望其他隊伍贏得這座獎盃，所以決定「自行將它毀滅。」

廣末涼子涉襲女護士被捕後獲釋 日媒：與受害者和解談判取得進展

日本知名女星廣末涼子（日語：広末涼子，Hirosue Ryōko）早前在發生車禍後，涉嫌在靜岡縣掛川市一間醫院內襲擊一名護士後被捕，並被移送檢察機關。儘管廣末涼子的藥檢證實她並沒有吸毒，日本法院依然於10日裁定將她羈押。她最終於16日獲釋，日媒引述消息人士稱，她與受害者的和解談判已經取得進展。

Coldplay｜消委會接94宗「視線受阻」投訴 票價最貴2099元

英國著名樂隊Coldplay已完成在啟德體育園的4場演出，但在上周二（8日）首場表演舉行後，有購票人士不滿座位「視線受阻」。消委會至本周二（14日）已接獲94宗涉及「視線受阻」投訴，涉事門票分別價值2099元和1699元，該會正聯絡涉事消費者作出跟進，將與主辦方及售票方商討跟進。

新光戲院｜新光黃埔6月中開幕 部份影廳變「小紅館」可辦音樂會

【新光戲院／黃埔新光／新光結業／李居明／和記地產】屹立北角52年的「粵劇殿堂」新光戲院，自3月3日因不獲業主續租而光榮結業。負責管理新光戲院的李居明今日（15日）與和記地產集團舉行簽約儀式，租賃黃埔天地近5萬呎電影院院用地，將於6月中正式開幕，部份影廳將改造成「小紅館」表演場地。