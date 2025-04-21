關稅戰｜韓國：有中國產品冒充「韓國製造」輸美　避開特朗普關稅

韓國海關總署周一（4月21日）指，發現愈來愈多的外國企業試圖將外國產品偽裝成韓國產品出口，以逃避美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅政策，其中大部份產品來自中國。



路透社報道，韓國關稅廳公開特別調查報告，發現在第一季度有高達價值295億韓圜（約1.62億港元）的出口產品涉嫌產地違規，其中運往美國的違規產品佔違規產品總量97%。

報告指出，這些違規產品包括從中國進口的價值33億韓圜的鋰電池正極材料（Cathode Materials），最終被錯誤標註為韓國製造運往美國，而此事在特朗普關稅推出前就已發生。

當局認為特朗普關稅下，涉嫌違規數量有所上漲，還預警未來會出現更多類似個案。因在過去一整年當中，涉嫌產地違規產品價值348億韓圜，當中輸美商品占總量的62%，而在今年第一季度涉案產品就有295億韓圜。

2025年4月15日，韓國平澤，圖為貨櫃碼頭上堆疊的貨櫃。（Reuters）

特朗普今月初對美國在全球185個貿易夥伴加徵「對等關稅」，之後宣告暫緩對多國的措施90天，期間相關關稅稅率統一降至普遍的10%，但另一方面進一步把對華提高關稅升至145%，個別輸美產品累計關稅更達245%。韓國面臨特朗普加徵25%「對等關稅」，稅率遠低於中國。