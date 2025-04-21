特朗普關稅｜貿易戰加劇　北京美式烤肉餐廳改餐牌：將轉澳洲牛肉

受中美貿易戰影響，美國牛肉不再是北京本壘美式烤肉餐廳的主菜。



據路透社星期一（4月21日）報道，位於北京的本壘美式烤肉餐廳的員工正重印菜單。中美貿易戰的加劇，意味着美國牛肉將不再是該餐廳的主菜。

該餐廳的牛肉全部源自於美國，日漸將由澳洲選牛肉取而代之。餐廳每個月使用約七至八噸牛胸肉，而當儲存於冰庫的美國牛肉在幾周內用盡時，這家烤肉餐廳才會使用澳洲牛肉。

北京本壘美式烤肉餐廳的營運總監Charles de Pellette展示店內的美國牛肉與豬肉（Reuters）

世界兩大經濟體之間的貿易戰，美國牛肉只是數千個遭殃的商品之一。在這場貿易戰開打前，因為美國乾旱造成牛群數量萎縮，令美牛價格上漲。在原有的22%關稅基礎上，北京再對美國輸華商品加徵125%反制關稅，讓美牛變得更昂貴。

本壘美式烤肉餐廳營運總監德佩勒特（Charles de Pellette）說：「（這樣的價格）基本上讓我們難以再繼續使用美牛。當我們耗盡美牛庫存時，我們將完全變更使用澳洲牛肉。我們仍覺得口感、品質和味道都一樣，只是受市場壓力和關稅影響被迫作出改變。」

北京本壘美式烤肉餐廳店內展示的肉類介紹牌（Reuters）

德佩勒特說，該餐廳也將使用源自於加拿大的豬排骨。

報道引述駐北京的匿名牛肉供應商稱，北京其他牛排餐廳也都有相同經歷，並作出相應的選擇。「這些餐廳都選擇澳洲牛肉，連美式牛排餐廳也如此」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

