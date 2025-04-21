關稅戰｜特朗普「地圖炮」橫掃全球　中國不賣帳　盟友寧做花生友

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及其幕僚近日連連向中國拋出對話的橄欖枝，但中國迄今為止還沒有作出接受特朗普「好意」的姿態。美國急於對話而中國反應冷淡，顯示特朗普發起的新一輪對華關稅戰有些打不下去了。



特朗普4月17日在白宮記者會上說，中國已就關稅問題主動尋求與美方談判，雙方在美國對華加徵關稅後一直保持聯繫，他對雙方達成協議感到樂觀，稱美中有望在三到四周內達成協議。4月18日，特朗普又對媒體稱，美國和中國「正進行良好的對話」。

美國財長貝森特（Scott Bessent）也主張中美應當對話，並對特朗普和中國國家主席習近平之間的關係「充滿信心」。商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也稱特朗普唯一想要的，就是跟習近平一對一談話。

2025年4月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園簽署關稅相關的行政命令。（Reuters）

中美是否正在就關稅問題進行秘密接觸，外界不得而知。但不難看出，特朗普及其幕僚近期頻頻放話，要求儘快與中國溝通，直至舉行領導人對話交流，卻沒有收到中國的積極回應，顯示美國眼下更急於與中國談判，緩解關稅戰給美國帶來的衝擊。

特朗普4月2日發起「解放日」關稅，對全世界揮舞關稅大棒，原以為能讓各國就範，在全球收割一波「韭菜」，順勢打擊中國經濟。不料事與願違，不僅歐盟、日韓等傳統盟友不願買賬，中國更是前所未有地強硬反擊。關稅戰不到20天，全球經濟固然受到衝擊，美國的困境也開始顯現。

美國股市、債市和美元近期的表現都很不妙。特朗普一再炮轟美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）堅持不降息，鮑威爾卻固執己見。如果這種局面持續，美國今年發行的國債將受嚴重影響，美國政府的財政窟窿更難填補。

圖為2017年11月2日，鮑威爾（Jerome Powell）獲美國總統特朗普（Donald Trump）提名出任聯局儲主席後發表講話。（Reuters）

儘管關稅戰可能帶來的通貨膨脹尚未完全顯現，特朗普的經濟政策已引發美國民眾廣泛不滿。美國CNBC頻道4月19日發布的全美經濟調查顯示，在經濟問題方面，特朗普的支持率為43%，反對率為55%；有49%的受訪者認為美國未來一年的經濟將惡化。

在外部，中國不僅在關稅上與美國硬槓，還將反擊範圍擴大到禁止中重稀土出口美國，中止購買美國大豆等農產品和波音飛機等。如果關稅戰升級，美國服務業對華貿易順差也有可能逆轉，甚至不排除中國利用接近8000億美元的美國國債作為反擊手段。

關稅戰當然會嚴重衝擊中國對美出口，影響就業和今年的經濟增長目標，但中國在權衡利弊和各國可能對特朗普關稅戰的反應後，決意不再先妥協談判，寧可承受損失也將關稅戰打下去，看看美國能撐多久，最終達到以戰止戰的目的。

2025年4月17日，英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳應中國貿促會邀請，再到北京。（玉淵潭天）

對華關稅戰已經讓美國農場主、進口商以及英偉達等科技巨頭感受到壓力。雖然美國政府近日禁止英偉達對華出口H20晶片，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳上周卻跑到北京，強調英偉達將「堅定不移服務中國市場」。《環球時報》對此發表評論說，黃仁勳強調中國市場「至關重要」，某種程度上可以視作美企對美國政府貿易保護主義政策的間接抵制。

美國另一個有效手段是聯合盟友和其他國家一起對付中國。但由於這次特朗普將關稅大棒掄向了大多數國家，美國聯合盟友孤立中國的能力大打折扣。歐盟正擬對一些出口到美國的商品實施限制，以報復美國的關稅措施。截止目前，世界上還沒有哪個重要經濟體公開表態要加入特朗普政府對付中國的關稅同盟，就連美國鐵杆盟友英國也不願趟這渾水。

圖為2025年3月26日，英國財政大臣李韻晴（RachelReeves）下議院發表春季預算案。（House of Commons/Handout via REUTERS ）

英國財相李韻晴（Rachel Reeves）4月19日在接受英國《每日電訊報》訪問時說，英國認為與中國切斷聯繫是很愚蠢的做法，並支持中國電商平台希音（Shein）赴英上市。

李韻晴4月21日將前往華盛頓參加國際會議，並將與美國就貿易協議和其他問題舉行會談。她在赴美前放出不願孤立中國的消息，顯然是提前表明英國不願在中美關稅戰中選邊站。

英國方面的表態對美國其他盟友來說具有示範效應。這些國家大多與中國有着密切的經濟聯繫，顯然不願輕易加入到美國在經濟上孤立中國的行列，何況美國不僅不會給這些國家提供經濟補償，還可能掉過頭來向它們徵收關稅。

另外，特朗普今年1月再度入主白宮後，政策搖擺不定，口風變化無常，讓人感覺比他第一任期還不靠譜，美國政府的信譽也由此受到嚴重傷害。即使一些國家迫於壓力與特朗普政府達成協議，誰敢保證特朗普不會隨時生變？因此，在中美關稅博弈中，包括美國傳統盟友在內的多數國家寧可觀望，也不會輕易登上特朗普的戰車。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、美國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

特朗普的對華關稅戰難以達到目的，根本上還是特朗普及其幕僚高估了美國手中的籌碼，低估了中國的韌性和反制效果。但特朗普要求與中國談判，並不等於美國就會「認慫」，而是在內外壓力下做出的戰術調整。從長期看，中美之間的各種博弈仍方興未艾。

本文獲《聯合早報》授權轉載，原文標題《特朗普的關稅戰打不下去了》

