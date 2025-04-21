韓國代理總統韓德洙：與美國的關稅談判可能不容易

韓國代理總統韓德洙4月21日表示，他預計本周四上午在華盛頓與美國舉行的貿易談判將成為有意義合作的開始，惟他補充說，這次談判可能並不容易。韓德洙周一表示，「韓方將在國家利益優先的原則下，透過冷靜、認真地與美國磋商，盡全力尋找互利的解決方案」。



在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府早前發動關稅戰下，韓國政府日前指，韓美官員本周將在美國華盛頓以2+2形式舉行貿易磋商。韓國經濟副總理兼企劃財政部長官崔相穆、產業通商資源部長官安德根，以及美國財長貝森特（Scott Bessent）、貿易代表辦公室（USTR）代表格里爾（Jamieson Greer）將參與會議。

特朗普本月初宣佈對韓國徵收25%的「對等關稅」，而根據美國本周將會宣佈的一項國家安全調查，韓國的晶元製造商和製藥公司也面臨着潛在的關稅問題。此外，韓國的汽車巨頭現代和起亞受到了美國對汽車製造商徵收25%關稅的打擊。

2025年4月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園簽署關稅相關的行政命令。（Reuters）

韓國方面，根據自由貿易協定，該國實際上不對美國商品徵收關稅，其去年對美貿易順差則為550億美元（約4270億港元）。

韓德洙近日接受傳媒訪問時表示，鑒於美國歷史上曾大力幫助韓國，韓國不會反擊特朗普的關稅政策。