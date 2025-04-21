關稅戰｜任天堂Switch 2美國4.24開始預售　主機價格不變

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布對全球徵收「對等關稅」，連盟友日本亦不例外。老牌遊戲機公司任天堂（Nintendo）日前暫停新一代遊戲主機Switch 2在美國的預售，當地玩家一度憂慮或要「捱貴機」。不過任天堂4月18日宣布，美國的預售將於4月24日開始，並強調主機價格不變。



任天堂在18日的聲明指，Switch 2會在4月24日開始在美國預售，價格一如4月2日所公布，主機定價449.99美元，連同遊戲《瑪利歐賽車世界》（Mario Kart World）的套裝價格為499.99美元。而《瑪利歐賽車世界》（79.99美元）及《Donkey Kong 大金剛- Bananza》（69.99美元）實體及數碼版的價格同樣維持不變。

Switch 2 將在 6 月 5 日發售。日版49980日圓（約$2,599）；多國語言版69980日圓（約$3,639）

不過聲明同時提到，由於市場環境變化，Switch 2的配件價格需要調整，例如控制器手帶及底座套裝將分別加1及10美元。公司將來亦因應市場情況，為旗下任何產品調整價格。

任天堂美國總裁鮑瑟（Doug Bowser）較早時表示，在Switch 2正式發售的幾個月前，公司已向美國運送一批Switch 2主機，並提到任天堂正「積極評估」最新關稅的影響。