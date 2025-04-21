教宗方濟各逝世｜生前簡化葬禮　願安眠聖母大殿

梵蒂岡4月21日表示，天主教教宗方濟各（Pope Francis）逝世，終年88歲，他生前要求簡化葬禮，願安眠羅馬的聖母大殿（Basilica di Santa Maria Maggiore），而非傳統的聖伯多祿大教堂（St. Peter’s Basilica）。



2025年4月20日，復活節當天，天主教宗方濟各的最後露面，在梵蒂岡聖伯多祿廣場發表「致全城與世界」（Urbi et Orbi）的講話，在陽台上向眾人致意。（Reuters）

路透社報道，哀悼儀式會持續九天，葬禮和下葬日期會由樞機主教決定，葬禮通常在死後4至6天在聖伯多祿廣場舉行。報道指，教宗方濟各生前要求把遺體埋葬在簡單棺木中。

梵蒂岡（Vatican）指，方濟各去年就開始著手簡化教宗葬禮儀式，並在今年4月批出，其中引入數個新內容，包括如何處置教宗遺體。

圖為2025年4月6日，已故教宗方濟各（Pope Francis）自出院以來，首度於梵蒂岡公開露面，現身聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）向人群致意，並發表簡短講話。（REUTERS ）

大主教拉韋利（Diego Ravelli）指，方濟各指明要求簡化葬禮儀式，更新後的儀式旨在強調教宗本身為牧師與基督徒的身份，而非強調教宗的地位與權柄。