教宗方濟各逝世｜生前簡化葬禮 願安眠聖母大殿
撰文：官祿倡
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梵蒂岡4月21日表示，天主教教宗方濟各（Pope Francis）逝世，終年88歲，他生前要求簡化葬禮，願安眠羅馬的聖母大殿（Basilica di Santa Maria Maggiore），而非傳統的聖伯多祿大教堂（St. Peter’s Basilica）。
路透社報道，哀悼儀式會持續九天，葬禮和下葬日期會由樞機主教決定，葬禮通常在死後4至6天在聖伯多祿廣場舉行。報道指，教宗方濟各生前要求把遺體埋葬在簡單棺木中。
梵蒂岡（Vatican）指，方濟各去年就開始著手簡化教宗葬禮儀式，並在今年4月批出，其中引入數個新內容，包括如何處置教宗遺體。
大主教拉韋利（Diego Ravelli）指，方濟各指明要求簡化葬禮儀式，更新後的儀式旨在強調教宗本身為牧師與基督徒的身份，而非強調教宗的地位與權柄。
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