關稅戰談判：印度冀秋季前與美國達貿易協議　挪威首相財相將訪美

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月2日宣布對全球眾多貿易夥伴徵收「對等關稅」，其後宣布暫緩較高稅率90天，以便展開談判。印度財政部長西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）周一（4月21日）開始為期五天的訪美之旅，她表示印度希望在秋季前與美國達成貿易協議的第一部分。挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store）也將於周四在華盛頓會見特朗普。



西塔拉曼在美國三藩市向印度僑民表講話時表示：「與美國接觸的根本目的不僅僅是為了對等關稅相關事宜，也是為了我們最大的貿易夥伴的利益，我們需要與其達成協議。」

2025年4月9日，印度財政部長西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）在英國倫敦市中心的倫敦證券交易所集團（LSEG） 舉行的印度-英國經濟財金對話（EFD）上發表演說。（Reuters）

根據印度政府的聲明，西塔拉曼將在美國參與國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行的春季會議以及二十國集團（G20）財政部長和央行行長會議。

她還將會見美國財政部長貝森特（Scott Bessent），預計將與美國貿易代表署（USTR）的官員進行交談。

《印度時報》稱，新德里希望通過儘早達成貿易協議，來避免美國徵收高額關稅，並加強特朗普政府的關係。

挪威外長艾德（左）與挪威首相斯特勒（右）2024年5月28日在奧斯陸出席記者會（Reuters）

挪威首相辦公室表示，首相斯特勒與財相斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）將訪美，在白宮與特朗普討論安全政策狀況、北約和烏克蘭戰爭以及貿易和商業等議題。