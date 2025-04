特朗普稱美國已金援3500億美元 　烏克蘭實際收到幾多？

根據研究所的數據,美國無疑是烏克蘭最大的單一援助國,但歐洲各國提供的援烏總額比美國更高。相較於西方國家對烏克蘭光明正大的支持,俄羅斯的盟友給予支持的方式隱蔽得多,甚至始終矢口否認。



自1月重返白宮後,美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)迅速扭轉了美國對俄烏戰爭的態度。他要求烏克蘭與美國簽署礦產協議,與烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)在白宮發生激烈爭吵,又於3月3日暫停對烏克蘭所有軍事援助。直到烏克蘭同意與俄羅斯停火30天的建議後,美國才於11日恢復對烏軍事援助。

特朗普聲稱,美國已向烏克蘭提供3500億美元(約2.71萬億港元)的援助,因此5000億美元的礦產協議旨在「收回這筆錢」。他還抱怨美國提供的援助是歐洲盟友的三倍以上,且由於歐洲的資金以貸款形式提供,最終能被收回,而美國不可以。不過他的這些說辭並不準確。

根據美國政府網站「烏克蘭監察」(Ukraine Oversight)的數據,2022至2024財年,美國共撥款1828億美元援助烏克蘭,其中包括國會通過五項補充撥款法案為烏克蘭提供的1742億美元,以及財政部等個別機構額外撥出的資金。

另外,美國於2024年末向烏克蘭政府提供了200億美元的貸款,來自被凍結的俄羅斯資產產生的利息。

圖為2025年4月13日,烏克蘭北部城市蘇梅(Sumy)遭俄羅斯導彈空襲,有建築物及交通工具被擊中,多人傷亡。(Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)