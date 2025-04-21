特朗普稱美國已金援3500億美元 　烏克蘭實際收到幾多？

根據研究所的數據，美國無疑是烏克蘭最大的單一援助國，但歐洲各國提供的援烏總額比美國更高。相較於西方國家對烏克蘭光明正大的支持，俄羅斯的盟友給予支持的方式隱蔽得多，甚至始終矢口否認。



自1月重返白宮後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）迅速扭轉了美國對俄烏戰爭的態度。他要求烏克蘭與美國簽署礦產協議，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在白宮發生激烈爭吵，又於3月3日暫停對烏克蘭所有軍事援助。直到烏克蘭同意與俄羅斯停火30天的建議後，美國才於11日恢復對烏軍事援助。

2025年2月28日，美國華盛頓，圖為到訪白宮的澤連斯基和特朗普在橢圓形辦公室發生言語衝突。（Getty）

特朗普聲稱，美國已向烏克蘭提供3500億美元（約2.71萬億港元）的援助，因此5000億美元的礦產協議旨在「收回這筆錢」。他還抱怨美國提供的援助是歐洲盟友的三倍以上，且由於歐洲的資金以貸款形式提供，最終能被收回，而美國不可以。不過他的這些說辭並不準確。

美國給了3500億？

根據美國政府網站「烏克蘭監察」（Ukraine Oversight）的數據，2022至2024財年，美國共撥款1828億美元援助烏克蘭，其中包括國會通過五項補充撥款法案為烏克蘭提供的1742億美元，以及財政部等個別機構額外撥出的資金。

另外，美國於2024年末向烏克蘭政府提供了200億美元的貸款，來自被凍結的俄羅斯資產產生的利息。

圖為2025年4月13日，烏克蘭北部城市蘇梅（Sumy）遭俄羅斯導彈空襲，有建築物及交通工具被擊中，多人傷亡。（Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS）

然而，烏克蘭目前只得到上述援助的一部分。據該網站，截至2024年底，美國正式發放給烏克蘭的援助只有834億美元，佔總撥款的45.6%。另外，有570億美元已分配用途，美國承諾會提供，但尚未批准發放；396億美元已被預留，但尚未明確用途；還有27億美元未在期限內明確用途，已無法撥給。

此外，美國政府列出的資金也不是全部直接用於援助烏克蘭。例如，美國國防部撥出的1239億美元中，458億美元用於補充美國國防部的武器庫存，近30億美元用於補充波蘭、捷克、羅馬尼亞等盟友的軍事庫存。國防部的撥款中，還有448億美元用於美國在歐洲的軍事活動，其中包括支持美國武裝部隊在東歐前沿的部署，以及在前線預製儲備。

澤連斯基2月1日接受媒體訪問時說，烏克蘭實際收到的美國援助約為760億美元。對於所謂的數千億美元援助，他說：「這並非事實，我不知道這些錢去哪裏了。」

圖為2025年3月25日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy ）在基輔舉行記者會。（Reuters）

德國基爾世界經濟研究所長期關注各國對烏克蘭的援助，其數據具有國際公信力和影響力，並被北約用作參考。該機構的「烏克蘭援助追蹤」（Ukraine Support Tracker）項目統計的美國援烏數字更低。

根據基爾研究所的數據，截至2024年底，美國僅向烏克蘭提供了1247億美元的援助，其中509億美元為財政支持，700億美元為武器、裝備等軍事支持，還有38億美元用於人道主義。

針對統計數據不一致，基爾研究所解釋稱，它們只統計了對烏克蘭的直接援助，沒有計入與烏克蘭有關的間接援助，例如在美國本土生產武器，以及支持其他受戰爭影響的國家。

2024年9月30日，距離烏俄邊境幾公里的蘇梅地區（Sumy），俄烏克蘭戰爭仍在繼續。圖為一名烏克蘭士兵在站崗。（Getty Images）

美國外交關係協會3月初發表文章稱，援烏法案的很大一部分撥款都花在了美國國內，譬如支付軍工廠生產各種武器的費用。美國企業研究所的一項分析指，援烏撥款資助了全美70多個城市的國防工業。

至今仍然沒有人算得清特朗普口中這筆3500億美元援烏資金的賬。英國廣播公司（BBC）3月報道稱，他們向白宮詢問了3500億美元撥款的依據，但白宮並未給出解釋。

4月18日，一名烏克蘭士兵在頓涅茨克前線向俄羅斯軍隊發射榴彈炮。（路透社）

歐洲給了多少錢？

特朗普聲稱：「我們給了3000多億美元，而歐洲只給了約1000億美元，這是一個很大的區別。」

根據基爾研究所的數據，美國無疑是烏克蘭最大的單一援助國，但歐洲各國提供的援烏總額比美國更高。

2025年4月3日，烏克蘭外交部長瑟比加（Andrii Sybiha）在比利時布魯塞爾北約總部與北約秘書長呂特（Mark Rutte，不在圖中）舉行記者會並發表講話。（Reuters）

據該研究所統計的直接對烏援助開支，截至2024年末，歐洲國家在烏克蘭問題上的花費已達1445億美元，這其中包括歐盟的直接援助，以及歐洲國家通過雙邊協議為烏克蘭提供的軍事、財政和人道主義援助。

歐盟官網的數據則顯示，僅歐盟對烏援助就達到1481億美元，其中741億美元用於支持烏克蘭恢復國內經濟和社會建設，538億美元用於軍事援助，以及186億美元支持歐盟成員國接受的烏克蘭難民。

和美國官方一樣，歐盟官方對援烏的定義更廣泛，與俄烏戰爭相關但不直接用於烏克蘭的援助也被計入，因此數額更高。

圖為2025年4月15日，北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）到訪敖德薩（Odesa），與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面後舉行記者會。（Reuters）

歐洲能收回自己的錢 美國卻不能？

特朗普2月底會見法國總統馬克龍時稱，歐洲國家是以「貸款」形式向烏克蘭提供援助資金，最終能「收回」這筆錢。馬克龍聽後立即反駁，指歐洲和美國都既提供了贈款，也提供了貸款。

基爾研究所的數據顯示，截至2024年末，美國向烏克蘭提供的財政援助為506億美元。其中，307億美元為贈款，199億美元為貸款，貸款佔比約39.4%。

與此同時，歐盟向烏克蘭提供了503億美元的財政援助，其中452億美元為貸款，佔比達89.8%。

2025年3月6日，比利時布魯塞爾，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）出席歐盟領導人特別峰會後的新聞發布會，討論烏克蘭和歐洲防務問題。（Reuters）

歐盟官方的聲明則說，他們迄今為止提供的各項援助中，只有35%為貸款。

據歐盟解釋，它為烏克蘭提供的貸款是「慷慨的貸款」。烏克蘭在2033年後開始償還本金即可，利息則由歐盟補貼，比正常情況低得多。在某些情況下，烏克蘭甚至無須出錢償還，被凍結在歐盟的俄羅斯資產產生的利息可被用來償還貸款。

俄羅斯獲得什麼援助？

相較於西方國家對烏克蘭光明正大的支持，俄羅斯的盟友給予支持的方式隱蔽得多，甚至始終矢口否認。

朝鮮無疑是援俄國家中最令人矚目的。2023年10月，美國政府首次披露，朝鮮向俄羅斯運送了彈藥。2024年底，一些西方情報人員估計，朝鮮提供了俄羅斯用在烏克蘭一半的炮彈。烏克蘭情報部門則估計，俄羅斯軍隊發射的炮彈中，60%是朝鮮提供的。

2025年2月8日，朝鮮首都平壤，朝鮮領導人金正恩在朝鮮人民軍成立之日參觀國防部。（KCNA via REUTERS）

朝鮮還向俄羅斯派遣了軍隊。據韓媒報道，朝鮮去年10月向俄羅斯派遣1萬2000名精鋭士兵支援戰爭，又於今年1月至2月間向庫爾斯克前線增派多達3000名作戰人員，包括此前未上前線的機械化步兵、工兵及電子偵察兵。不過，目前朝俄雙方均未正式承認派兵，前線朝軍只能以「幽靈軍人」身份作戰。

中國也遭西方國家指責，被指通過資助俄羅斯的國防工業、向俄羅斯提供軍民兩用物資等，間接支持俄羅斯的侵略行動。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）12月17日發布影片表示，俄羅斯軍隊試圖燒毀朝鮮陣亡士兵的面部來隱瞞他們的真實身份。圖為疑似朝鮮士兵對着鏡頭。（X@ZelenskyyUa）

中國多次反駁上述說法，稱從未向俄烏衝突任何一方提供致命武器。在美國財政部去年幾次宣佈制裁協助俄羅斯侵略的中國企業後，中國政府去年10月公布新規，更加嚴格規範管控從中國出口的軍民兩用貨物、技術和服務。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

