教宗方濟各逝世｜教廷：靈柩最快周三供瞻仰 特朗普：將出席葬禮
撰文：成依華 蕭通
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天主教教宗方濟各（Pope Francis）4月21日早上逝世，終年88歲。梵蒂岡指，教宗21日晚進行入殮儀式後，靈柩或最快在4月23日轉移至梵蒂岡聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica），以供公眾致意。據教廷指，樞機主教會在4月22日開會，就有關問題作出正式決定。
多國領袖及宗教領袖都表達哀悼。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在網上發文願教宗安息，並下令從即日至教宗落葬當日日落，白宮、全國所有公共建築及場地、軍事基地，駐外使領館及海外軍事設施等，同下半旗致哀至。他隨後在社交平台發文，稱將與夫人梅拉尼婭（Melania Trump）出席教宗葬禮。
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路透社報道，在教宗逝世後的哀悼儀式會持續九天，葬禮和下葬日期會由樞機主教決定，葬禮通常在死後第4至6天在聖伯多祿廣場舉行。
教宗生前要求簡化葬禮，願安眠羅馬的聖母大殿（Basilica di Santa Maria Maggiore），而非傳統的聖伯多祿大教堂（St. Peter’s Basilica）。報道指，他生前要求把遺體埋葬在簡單棺木中。
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