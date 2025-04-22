以國安總局長爆料：因拒絕監視示威者等要求　才遭內塔尼亞胡免職

以色列國家安全總局（又稱辛貝特，Shin Bet）局長巴爾（Ronen Bar）於4月21日向最高法院遞交聲明，稱總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）試圖將其罷免，並非由於工作表現，而是他拒絕對方要求，監視反政府抗議者和影響其貪污案聆訊等。 內塔尼亞胡辦公室反駁對方說法，稱其「充滿謊言」。



圖為2024年12月10日，以色列總理內塔尼亞胡（ Benjamin Netanyahu ）抵達在特拉維夫地區法院，首次就其貪腐案出庭作證。（Reuters）

根據聲明內的非機密部份，巴爾聲稱內塔尼亞胡的罷免行動，是在哈馬斯突襲以色列逾一年後才開始，雙方關係在期間惡化。

他列舉了2024年11月至2025年2月間發生的多宗事件，稱或促成內塔尼亞胡對他採取行動。當中包括國安總局的秘密文件外洩、針對內塔尼亞胡助手與卡塔爾的財務關係展開調查；以及國安總局對哈馬斯襲擊的調查，指政府忽視此前的警告。

拒以安全為藉口阻為貪污案出庭

巴爾又表示，他拒絕簽字以安全為由，阻止內塔尼亞胡在貪污案中繼續作證。此外，內塔尼亞胡要求情報部門對反政府抗議者採取行動，但當局未滿足對方要求。

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內塔尼亞胡辦公室表示，巴爾的聲明證實，他在哈馬斯襲擊行動中表現失敗，「僅憑這個原因就應該終止他的職務」。 聲明也否認，罷免巴爾是為阻撓對內塔尼亞胡助手的調查。

最高法院上月已暫時凍結對巴爾免職，4月8日並聽取了反對派議員的論據，他們認為罷免巴爾違反了正當程序，並存在利益衝突。法院尚未作出最終裁決。