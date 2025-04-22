教宗方濟各逝世｜教廷：死於中風及心臟衰竭　將葬於羅馬聖母大殿

天主教教宗方濟各（Pope Francis）4月21日早上逝世，終年88歲。梵蒂岡同日發聲明中表示，梵蒂岡醫生Andrea Arcangeli已開發死亡證明，列出方濟各因中風和隨後陷入昏迷，以及出現不可逆轉的心臟衰竭去世。 教宗在最後遺囑中確認，將安眠於羅馬的聖母大殿（Basilica di Santa Maria Maggiore）。他生前要求將遺體葬於地下，不加任何特殊裝飾，但刻上「方濟各」（Franciscus）字樣。



梵蒂岡21日宣布，教宗方濟各的入殮儀式將於當地時間晚上8時舉行，其靈柩最快可能在23日移往聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）供信眾瞻仰。據教廷指，樞機主教會在4月22日開會，就有關問題作出正式決定。多國對教宗離世致哀，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）下令即日起至教宗安葬當日日落為止，全美國公共建築、軍事基地及駐外使館都降半旗致哀。



2025年4月20日，復活節當天，天主教宗方濟各的最後露面，在梵蒂岡聖伯多祿廣場發表「致全城與世界」（Urbi et Orbi）的講話，在露台上向眾人致意。（Reuters）

遺囑指葬禮費用將由一位捐助者提供

根據醫生報告，教宗此前因多種微生物引起的雙側肺炎、多發性支氣管擴張、高血壓和二型糖尿病，造成急性呼吸衰竭。醫生透過心電圖死亡成像，證實其死因為中風引起。

梵蒂岡同日發布其完整遺囑，提到他感到塵世生命即將走到盡頭時，他僅就其埋葬地點提出最終願望。

方濟各表示，「在我的一生中，以及在我擔任神父和主教的職務期間，我始終將自己託付給聖母瑪利亞。為此，我祈求我的遺體安息於聖母大殿，等待復活的那一天。我希望最後的塵世之旅，能於這座古老的聖母聖殿結束。過去每次使徒之旅開始和結束時，我都會在這裏停下來祈禱。」

他又表示，葬禮的籌備費用將由一位捐助者提供，他已安排將這筆款項轉至聖母大殿，並已向其中一名樞機主教發出指示。

圖為2025年4月21日，梵蒂岡宣布教宗方濟各（Pope Francis）去世後，位於意大利羅馬的聖母大殿（Basilica di Santa Maria Maggiore）的小聖堂。（Reuters）

料靈柩最快23日供信眾瞻仰

路透社報道，在教宗逝世後的哀悼儀式會持續九天，葬禮和下葬日期會由樞機主教決定，葬禮通常在死後第4至6天在聖伯多祿廣場舉行。

教廷表示，方濟各將於當地21日晚上8時，在其住所聖瑪爾大之家（Saint Martha’s House）的小聖堂入殮，羅馬聖教會總司庫法瑞爾（Kevin Joseph Farrell）樞機主教將主持確認死亡與入殮儀式。

教宗生前要求簡化葬禮，願安眠羅馬的聖母大殿（而非傳統在梵蒂岡的聖伯多祿大教堂（St. Peter’s Basilica）。此前有報道指，他生前要求把遺體埋葬在簡單棺木中。

梵蒂岡另發聲明表示，原定27日在聖伯多祿廣場舉行、為15歲時離世的意大利少年阿庫蒂斯（Carlo Acutis）封聖儀式，將會押後舉行。