斥對全球經濟造成混亂　經濟學家曼昆等人簽署「反關稅宣言」

截至北京時間4月21日下午3點，美國的「反關稅宣言」已經收集到超過1200個簽名，其中包括著名經濟學家曼昆和2名諾貝爾經濟學獎得主。



「反關稅宣言」最初於當地時間4月18日上線，發起人包括2000年諾貝爾經濟學獎得主赫克曼（James Heckman）和2002年諾貝爾經濟學獎得主弗農·史密斯（Vernon Smith），以及德州前共和黨參議員菲爾·格拉姆（Phil Gramm）、共和黨列根政府時期聯邦貿易委員會經濟學家芒格、共和黨小布殊政府時期的總統經濟顧問委員會主席曼昆（Gregory Mankiw）。

宣言指出，美國的繁榮植根於企業家精神與自願經濟交換的原則。而特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的高額保護性關稅以「劇烈波動的稅率和朝令夕改的行政令」給全球經濟造成了不確定和混亂。

宣言認為，特朗普的行政令是基於一系列錯誤的論斷，包括曲解國家歷史、誤判國家經濟現狀、錯診國家經濟問題的本質，以及背棄長期公認的經濟學基本原理。

美國經濟學家發起「反關稅宣言」，近1400人簽署。（網站截圖）

特朗普政府的關稅措施已經遭到包括美國前財長耶倫在內的民主黨人批評，共和黨議員也開始擔憂關稅政策如果導致美國經濟衰退將重創共和黨在2026年中期選舉中的支持率。

上周，美國人口和經濟規模第一大州加利福尼亞州宣佈就關稅政策起訴特朗普政府，成為全美首個因關稅起訴特朗普政府的州。

除加州之外，非政府組織也代表美國企業對特朗普的關稅政策提起訴訟。消息人士通過媒體透露，共和黨議員們希望美國聯邦最高法院的裁決能叫停特朗普的關稅措施。

共和黨策略師布瑞恩·達林認為，很多共和黨參議員和眾議員都在擔憂，如果關稅成為長期措施將衝擊各議員在明年中期選舉中的連任。由於公開反對特朗普將引發嚴重負面後果，共和黨議員們私下默默期盼聯邦最高法院能成為「得罪」特朗普的一方，用裁決叫停關稅。

以下為「反關稅宣言」全文

貿易與關稅宣言：關於美國繁榮原則的聲明

美國的繁榮如今一如既往地根植於企業家精神與自願經濟交換原則。250年來，美利堅合眾國向世界證明：一個國家如果能夠自由地創新和生產，為自己及其所有交易夥伴謀福利，他們將獲得日益增長的財富、更高的生活水準以及經濟與軍事上的更強安全保障。

2025年4月19日，美國紐約市出現抗議特朗普政府的示威（Reuters）

自2025年上任以來，特朗普政府通過單邊行政命令實施了高額保護性關稅。這些措施通過關稅稅率劇烈波動與頻繁變更的政令，向全球經濟注入了不確定性與混亂。其累積效應形成了近一個世紀以來對貿易的最大規模增稅。關稅支持者將這些措施標榜為「經濟解放」之舉。然而，關稅政策實則顛覆了曾開創美國引領的人類自由與繁榮時代的自由原則。

美國的開國元勳曾反對政治恩惠與重商主義的強加。1774年，傑弗遜（Thomas Jefferson）在給維珍尼亞州大陸會議代表的指示中，敦促他們維護美國與世界進行自由貿易的權利。兩年後，《獨立宣言》列舉了迫使各殖民地走向革命的原因，其中包括抗議英王喬治三世（George III）「切斷我們與全球各地的貿易」。

如今，我們面臨一系列基於以下錯誤主張的行政行動：

•曲解國家歷史

•誤解國家當前經濟狀況

•誤診國家經濟弊病本質

•背棄長期確立且廣受認可的經濟學第一原理

我們，以下簽名者，認為有必要就美國繁榮的根基提出以下糾正性意見，美國繁榮建立在「與所有國家保持和平、貿易和真誠友誼」的原則之上。

•大量經濟證據表明，貿易自由與更高的人均收入、更快經濟增長速度及更高的經濟效率密切相關。

•美國經濟是全球化經濟體，其進口產品中近三分之二用作國內生產投入。

•現任政府的關稅政策源於對普通美國人經濟狀況的錯誤理解。我們預計，美國工人將首當其衝地承受這些錯誤政策的衝擊，最終導致物價上漲和經濟衰退的風險。

•美國貿易逆差既不證明美國經濟衰退或海外不公平貿易行為，這些「逆差」也不會對美國經濟造成損害。事實恰恰相反：貿易逆差反映全球投資者對美國經濟的高度信心，而這些投資反過來又進一步增強了美國實體經濟活力及美元需求。

•美國威脅並強加給其他國家的「互惠」關稅稅率，是使用一個毫無經濟現實依據的錯誤且臨時的公式計算的。這些計算方法偏離了《1974年貿易法》第301條規定的既定互惠關稅計算方法。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、美國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

•本屆美國政府的保護主義政策重蹈了1930年《斯姆特-霍利關稅法》的災難性錯誤，該法案曾遭1028名經濟學家聯名反對。這些學者深知保護性關稅將引發貿易戰，加劇其意圖解決的大蕭條危機。如今，類似《斯姆特-霍利關稅法》的稅率正被強加於一個更加一體化的全球經濟，這有可能給普通美國人帶來同樣毀滅性的後果。

•根據憲法，「制定和徵收稅款、關稅、進口稅和消費稅的權力」保留給國會，因為國會是人民的直接和明確的代表。4月2日頒佈的關稅在未經國會批准、缺乏明確指導原則的情況下實施，以臨時宣稱的緊急狀態為藉口，依據甚至未考慮授權關稅的法律條款，用單邊行政令取代憲法賦予國會的決策權，此舉構成違憲的權力僭越。

扭轉這些混亂且有害政策的視窗正在關閉。但我們仍希望，健全的經濟原理、經驗證據和歷史的警示終將戰勝當下的保護主義。

作為經濟學家及相關領域學者，我們呼籲美國公眾乃至全世界共同抵制這條關稅導向的錯誤道路。我們重申對華盛頓（George Washington）告別演說中基本原則的承諾：

「與所有國家和諧相處、自由通商，是政策、人道和利益所推崇的。我們的商業政策應秉持平等和公正的原則；既不謀求也不給予排他性的特權或優惠；遵循事物的自然規律；以溫和方式引導商業之流廣泛流動、多元發展，絕不強求。」

本文轉載自新經濟學家智庫

