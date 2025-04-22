耿爽：美國濫施關稅霸凌　連民不聊生的海地也不放過

中國常駐聯合國副代表耿爽4月21日在安理會海地問題公開會上發言時說，美國對海地加徵10%的所謂「基準關稅」，美國的單邊主義、保護主義和經濟霸凌，連海地這樣一個瀕臨崩潰、民不聊生的脆弱國家也不放過，何其粗暴、何其荒唐、何其悲哀。



2025年4月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園簽署關稅相關的行政命令。（Reuters）

耿爽表示，海地是第一個宣布獨立的拉美國家，卻因長期受到軍事佔領、外部干涉和經濟剝削而命運多舛。美國一直是海地發展的主要干擾源，在海地最需要幫助的時侯，美國以「本國優先」為由大幅削減對外援助，不斷遣返海地移民。

最令人嘆為觀止的是，美國不久前宣布對所有貿易夥伴濫施關稅，居然對海地這被聯合國列為最不發達的國家也不放過。海地的前途命運，不應該成為美國謀求自身戰略利益的犧牲品，「離美國太近」也不應該成為海地的詛咒。

耿爽表示，中方對海地人民的苦難深表同情。國際社會應當繼續幫助海地加強機制和能力建設，推動海地早日走上獨立自強、自主發展的道路。在此過程中，中方願繼續同各方一道發揮建設性作用。