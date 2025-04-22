教宗方濟各離世｜體虛力弱堅持出席復活節活動　鞠躬盡瘁死而後已

天主教教宗方濟各（Pope Francis）當地時間4月21日早上離世，終年88歲。梵蒂岡同日發聲明表示，梵蒂岡醫生Andrea Arcangeli已簽發死亡證明，列出方濟各因中風和隨後陷入昏迷，以及出現不可逆轉的心臟衰竭去世。美國媒體報道，儘管教宗較早前曾因肺炎住院多月，出院後身體依然虛弱，他仍堅持在生命的最後數日參與慶祝聖週（Holy Week），即復活節前的七天。



據國會山報（The Hill）報道，梵蒂岡證實，天主教第266任教宗方濟各於21日（周一）去世。他在復活節翌日後離世，而這離他較早前出院還不到一個月。

據報道，儘管存在健康問題，方濟各在離世前一周仍多次公開露面，並在紀念基督教曆法中最神聖的時刻向世界呼籲和平。

2025年4月13日，在梵蒂岡聖彼得廣場舉行的棕櫚主日彌撒期間，巴蒂斯塔雷樞機主教（Cardinal Giovanni Battista Re，左）與意外現身的教宗方濟各（Pope Francis，右））握手。（Reuters）

教宗方濟各於13日現身聖彼得廣場，開啟了聖週的慶祝活動。方濟各沒有像之前一樣依賴輔助氧氣，他向20,000多名民眾送上祝福，祝願大家「棕枝主日快樂，聖週快樂」（Happy Palm Sunday, Happy Holy Week）。

方濟各其後在17日（聖周四，Holy Thursday）訪問位於羅馬的Regina Coeli監獄，在那裏他與近70名囚犯會面。基於健康問題，他無法為12個人洗腳，這是耶穌基督被釘十字架前為他的門徒們洗腳行為的重演（reenactment）。

報道指，方濟各告訴囚犯，他想和他們在一起，「做耶穌在聖週四所做的事情」。

據路透社的報道，在耶穌受難日當天（18日），方濟各選擇不參加在羅馬競技場舉行的年度遊行。

儘管方濟各沒有主持週日（20日）在聖彼得廣場舉行的復活節彌撒，該彌撒最後由聖彼得大教堂榮休主教科馬斯特里樞機主教（Cardinal Angelo Comastri）主持，方濟各在彌撒期間意外登場，為信眾們送上祝福。

方濟各在教堂的陽台上用拉丁語主持祝福儀式，然後乘坐教皇專車繞廣場一圈。

在主持人拉韋利大主教（Archbishop Diego Ravelli）宣讀的演講中，方濟各呼籲加沙、烏克蘭、剛果和緬甸尋求和平。他也提倡善待「弱勢群體、邊緣群體和移民」。

2025年4月20日，復活節當天，天主教宗方濟各的最後露面，在梵蒂岡聖伯多祿廣場發表「致全城與世界」（Urbi et Orbi）的講話，在陽台上向眾人致意。（Reuters）

演講中寫道：「我呼籲世界上所有肩負政治責任的人不要屈服於恐懼邏輯，這只會導致與他人的孤立，而應該利用現有資源幫助有需要的人，戰勝飢餓，並鼓勵促進發展的舉措。」

當方濟各向大批信眾祝願復活節快樂時，他們向方濟各報以「教宗萬歲」的歡呼。

同日，方濟各還會見了信奉天主教的美國副總統萬斯（JD Vance）。梵蒂岡表示，這次會面僅持續了數分鐘，旨在交換復活節的祝福。