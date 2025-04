教宗方濟各逝世｜梵蒂岡發布遺囑全文　要求銘文只刻一個字

天主教教宗方濟各(Pope Francis)當地時間4月21日早上離世,終年88歲。梵蒂岡同日發聲明表示,梵蒂岡醫生Andrea Arcangeli已簽發死亡證明,列出方濟各因中風和隨後陷入昏迷,以及出現不可逆轉的心臟衰竭去世。 教宗在最後遺囑中確認,將安眠於羅馬的聖母大殿(Basilica of Saint Mary Major)。他生前要求將遺體葬於地下,不加任何特殊裝飾,惟要求刻上「方濟各」(Franciscus)字樣。



憐憫之心

以至聖三位一體的名義。阿門。

當我意識到我的塵世生命即將走到盡頭,並懷著對永生的堅定希望時,我只想表達關於我長眠地點的最後願望。

在我的一生中,以及在擔任神父和主教期間,我始終將自己託付給我們的主之母、聖母瑪利亞。因此,我請求將我的遺體安葬在教宗聖母大殿,等待復活的那一天。

我希望我最後的塵世之旅恰好於這座古老的聖母聖殿結束,每次使徒之旅開始和結束時,我都會在這裡停下來祈禱,滿懷信心地將我的意圖託付給聖母瑪利亞,並感謝她溫柔的母愛。

我請求將我的墳墓安置在聖保祿禮拜堂(羅馬人民救助禮拜堂)和大教堂斯福爾扎禮拜堂之間的側廊墓穴中,如附圖所示。

墳墓應建於地下;簡單,沒有特別的裝飾,只有銘文:方濟各(Franciscus)。

2025年4月21日,美國加州洛杉磯,教宗方濟各去世後,一名信眾站在天使之后主教座堂(Cathedral of Our Lady of the Angels)展示的教宗方濟各(Pope Francis)肖像前祈禱。(Reuters)