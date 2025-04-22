教宗方濟各逝世｜梵蒂岡發布遺囑全文　要求銘文只刻一個字

天主教教宗方濟各（Pope Francis）當地時間4月21日早上離世，終年88歲。梵蒂岡同日發聲明表示，梵蒂岡醫生Andrea Arcangeli已簽發死亡證明，列出方濟各因中風和隨後陷入昏迷，以及出現不可逆轉的心臟衰竭去世。 教宗在最後遺囑中確認，將安眠於羅馬的聖母大殿（Basilica of Saint Mary Major）。他生前要求將遺體葬於地下，不加任何特殊裝飾，惟要求刻上「方濟各」（Franciscus）字樣。



教宗2022年6月29日簽署的精神遺囑（spiritual testament）全文翻譯：

憐憫之心

以至聖三位一體的名義。阿門。

當我意識到我的塵世生命即將走到盡頭，並懷著對永生的堅定希望時，我只想表達關於我長眠地點的最後願望。

在我的一生中，以及在擔任神父和主教期間，我始終將自己託付給我們的主之母、聖母瑪利亞。因此，我請求將我的遺體安葬在教宗聖母大殿，等待復活的那一天。

圖為2025年4月21日，梵蒂岡宣布教宗方濟各（Pope Francis）去世後，位於意大利羅馬的聖母大殿（Basilica di Santa Maria Maggiore）的小聖堂。（Reuters）

我希望我最後的塵世之旅恰好於這座古老的聖母聖殿結束，每次使徒之旅開始和結束時，我都會在這裡停下來祈禱，滿懷信心地將我的意圖託付給聖母瑪利亞，並感謝她溫柔的母愛。

我請求將我的墳墓安置在聖保祿禮拜堂（羅馬人民救助禮拜堂）和大教堂斯福爾扎禮拜堂之間的側廊墓穴中，如附圖所示。

墳墓應建於地下；簡單，沒有特別的裝飾，只有銘文：方濟各（Franciscus）。

2025年4月21日，美國加州洛杉磯，教宗方濟各去世後，一名信眾站在天使之后主教座堂（Cathedral of Our Lady of the Angels）展示的教宗方濟各（Pope Francis）肖像前祈禱。（Reuters）

葬禮的準備費用將由一名捐助者提供的款項承擔，我已安排將這筆款項轉移到教宗聖瑪麗亞大教堂。我已就此事向利比里亞大教堂特派專員馬克里卡斯樞機主教（Cardinal Rolandas Makrickas）發出了必要的指示。

願主給所有愛我和繼續為我祈禱的人適當的獎勵。我將生命最後階段所遭受的苦難奉獻給主，以求世界和平、各國人民友愛。

聖瑪爾塔，2022年6月29日

方濟各（FRANCIS）

教宗方濟各遺囑英文全文