緬甸大地震｜KK園區受波及？反詐組織：緬北有詐騙園區倒塌

緬甸3月28日發生大地震，緬甸第二大城曼德勒（瓦城）大樓倒塌，地震波及鄰近的泰國曼谷、中國雲南，死傷超過上百人。而詐騙集團「KK園區」就在泰國、緬甸邊境，傳出就位在震央。對此，國際反詐救援組職成員Sammy向《TVBS新聞網》證實，緬北詐騙園區有倒塌！



KK園區位於緬甸、泰國邊境，還自有武裝軍隊巡視，上千至萬名「豬仔」被困在園區過，就算泰國、緬甸以及中國聯手打擊，詐團還遷移新址，發展新的KK園區。

緬甸地震，泰國房屋倒塌。（TVBS授權使用／華子琛攝）

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沒想到，此次緬甸地震，震動波及整個東南亞半島及中國雲南，一向高調的「KK園區」卻悄無聲息。網傳此次震央就在KK園區，甚至直喊「KK園區大概被地震滅了吧！」、「震到無水無電、有人終於逃出」。

事實上，緬甸兩次地震震央都位在實皆省（Sagaing），鄰近緬甸第二大城曼德勒（瓦城），離KK園區有一段距離。

泰國因地震災情重創。（TVBS授權使用／華子琛攝）

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對此，國際反詐救援組職成員向《TVBS新聞網》透露，緬北的詐騙園區有倒塌，但實際情況不知道，而KK園區妙瓦底園區沒影響，目前地震死傷不清楚，訊息都很封閉，而且緬甸只要打仗或天災，當地人就開始搶劫，「現在外面太亂了！」

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