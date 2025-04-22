貿易戰｜日媒：中國早部署減進口美國大豆　特朗普上任前徹底叫停

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日向全球貿易夥伴發動貿易戰正酣之際，有日本媒體報道，自特朗普首個總統任期，中國政府似乎已部署逐步減少依賴進口美國大豆。從2017年約4成的進口大豆來自美國，一直降到2024年的2成左右。而在特朗普今年1月20日上任之前，中國在1月16日完成最後一批大豆交付後就沒有再進口美國大豆。



據日經報道，中國自1月中起停止採購美國大豆和玉米，也減少採購棉花。為保持農產品供應，中國近日增加從巴西採購大豆，在一週內與巴西簽訂至少240萬噸的採購合約。

報道指，經歷特朗普首個任期的貿易戰後，中國已逐步降低從美國進口大豆的比例。2017年美國大豆佔中國進口的總數接近4成，惟來到2024年這個比例已下降到2成左右。

2021年10月7日，美國俄亥俄州（Ohio）馬西隆（Massillon），一位名為莫澤 (Isaac Moser）的工人在收成季節將玉米倒入貨車。（Reuters）

報道引述美國農業部公布的外國企業採購大豆和玉米的數據，自今年1月16日之後，中國採購大豆的數量為零，惟在去年年8月之後至今年年1月16日，每月都有多筆中國企業採購大豆的紀錄。

報道同時提及，按美元計，中國3月從美國進口的棉花，比去年同期銳減9成；中國1至3月購買美國玉米的數量，僅為去年同期的1%左右。

報道指，為了保證農產品的穩定供應，中國近期大舉增加對巴西的採購。巴西大豆種植協會（Brazilian Association of Soybean Growers）主席保方（Mauricio Buffon）表示，4月初，中國在一周內至少簽訂240萬噸的採購合同，這是不尋常的大規模合同，據指這是相當於中國平常一個月榨取量的1/3。

2025年4月22日，圖為巴西大豆種植協會（Brazilian Association of Soybean Growers）主席保方（Mauricio Buffon）。（IG@mauriciobuffon）

在與美國貿易局勢的不確定性大增的情況下，歐盟亦急於與南美洲強化關係。歐盟在去年12月結束長達20多年的與南方共同市場的自由貿易協定（Free Trade Agreement，FTA）談判，雙方達成協議。

報導認為，巴西在2025年將迎來歷史最高水平的大豆收穫。保方表示，作為世上最大的大豆供應國，巴西作為農業大國的地位正在提升。

2022年5月10日，中國江蘇省南通市，海關官員在碼頭檢查從巴西進口的大豆。（Getty）

與此同時，在今輪「貿易戰」下成為輸家的美國大豆業早前投書總統特朗普，請求他與中國談判達成貿易協議。