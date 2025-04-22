教宗方濟各逝世｜首名亞裔或非裔教宗可能誕生「他」有華裔血統

天主教教宗方濟各（Pope Francis）周一（4月21日）突然離世後，教宗一職由誰繼任隨即成為焦點。在下一任教宗的熱門人選當中，剛果紅衣主教貝松古（Fridolin Ambongo Besungu）為非裔人士，菲律賓紅衣主教塔格萊（Luis Antonio Tagle）則擁有華裔血統。



貝松古

非洲和馬達加斯加（Madagascar）主教會議研討會主席，現年65歲的貝松古，此前因2023年「Fiducia supplicans」天主教教義的宣言而登上新聞頭條。該教義允許天主教神父給予根據教會法未被視為已婚的夫妻祝福，包括允許神父為同性情侶進行祝福。

然而，主教貝松古後表示，該教義在非洲大陸無效。貝松古教宗制度將被視為對教宗方濟各左傾原則的尖銳譴責。2019年，貝松古被教宗方濟各封為紅衣主教。

塔格萊

67歲的塔格萊被稱為是「亞洲教宗方濟各」，其政治立場被認為傾向於左翼，他一直批評教會對待LGBT人士以及離婚和再婚教徒的態度。在2015年的一次採訪中，他說教會對同性戀者、離婚者和單身母親的「嚴厲」立場損害教會傳播福音的目標。

塔格萊是第七位被任命為紅衣主教的菲律賓人，一旦當選，他將成為第一位來自亞洲大陸的教宗。2012年，他被教宗本篤十六世封為紅衣主教。

根據外媒，塔格萊的父親是菲律賓人，而母親則是華裔。