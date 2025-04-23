外媒：美財長貝森特承認中美關稅戰不可持續 料與華關係將緩和
撰文：劉耀洋
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綜合外媒4月22日報道，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）當日在摩根大通（ J.P. Morgan ）舉辦的閉門投資者峰會上表示，他認為美國與中國之間的關稅戰不可持續，預料緊張局勢最終將會緩和。
路透社及彭博社報道稱，貝森特22日華盛頓特區出席活動時表示，在中美互相加徵超過100%關稅的情況下，雙方根本實施了事實上的貿易禁運，而兩國皆認知到這一情況實際是不可持續。
他補充，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的目標不是讓中美「經濟脫鉤」。美方希望中國經濟向消費傾斜，而美國經濟則向製造業傾斜，惟目前尚不清楚中方是否願意這樣做。
貝森特指出，美方目前仍未與中方展開談判，但他預計這將會是一場「艱難」的談判。
在外媒報道貝森特的演說後，美國股市一度上漲，而財政部則未有立即回應媒體置評的請求。
另外，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）同日在例行記者會上表示，美國與中國就達成潛在貿易協議方面進展順利。
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