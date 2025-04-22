中國青年：美國中產與製造業被掏空非中國的錯　米爾斯海默表認同

中國一名青年TikToker早前在網上發布短片，評論對美國對華發起關稅戰，認為美國人需要的不是關稅，在網上惹起熱烈討論，美國退休法官Andrew Napolitano在其主持的YouTube節目《自由觀察》（Judging Freedom）上，就此影片問及美國芝加哥大學政治學教授米爾斯海默（John Mearsheimer）的意見，後者表示大致上認同青年的說法。

片中青年以英語表達，他直指美國人需要的不是關稅，而是一場革命。他指出，過去數十年，美國政府與寡頭把工作崗位送到中國，而為的既非外交，也非和平，而是剝削廉價勞動力。「在這個過程中，他們掏空你們的中產階級，摧毀了工人階級，並告訴你要自豪。他們為了利潤，已將你的未來出賣。」

他又指，中國在這個過程中賺了錢，但這些錢被用來築路、為數千萬的人口脫貧、支助醫療、提高生活水平。相反，美國寡頭都在中飽私嚢，更操控巿場、避稅，數十億計資金投入到無盡的戰爭中。「而你們？只得到停滯的工資、高昂的醫療費用、廉價的多巴胺與債務。」

青年續指，過去40年，中美在貿易中皆受益，但只有中國用了獲得的財富去建設，「這並非中國的錯，是你們的錯，是你們讓這發生的，讓寡頭們給你的餵謊言，讓你們變肥胖、貧窮、上癮。現在，他們把他們造成的爛攤子，怪到中國頭上。他並在片尾呼籲美國人「奪回自己的國家」，需要的是一場革命。

美國退休法官Andrew Napolitano在其主持的YouTube節目《自由觀察》（Judging Freedom）上，訪問及美國芝加哥大學政治學教授米爾斯海默（John Mearsheimer）。（YouTube截圖）

Napolitano指出，這位青年也是米爾斯海默班中的學生，並問及教授對青年這番言論的看法。米爾斯海默直言，認為他所言是對的，大致上也認同他的說法。而也是不少美國人的感受，亦是特朗普分別在2016, 2020, 2024年打選戰時的用以招攬支持的說法，並終順利當選。

Napolitano又問米爾斯海默，美國對中國貨品徵收245%關稅在短期及長期有何影響。後者回答稱，美國經濟毫無疑問會受到很大打擊，中國經濟同樣亦會受損，問題是誰受打擊更大。他自稱並非經濟學家，但認為中國結果可能會較美國好，尤其是美國對其他國家的政策，也為自身帶來不少衝擊，包括衝擊他的MAGA派支持者。

作為提出「進攻性現實主義」的政治學者，米爾斯海默也再次強調自己的一貫立場——認為「中國不可能和平崛起」。但事實上，正如米爾斯海默一樣的對華鷹派、主張美國須維護霸權地位並視中國為假想敵的美國學者，亦不得不承認一個事實：美國陷於債務、中產衰落、產業空心化等問題，乃是美國自己造成。中國青年中所提及的觀點，乃是米爾斯海默及法官Napolitano皆認同的，關稅只是美國政府針對與中國貿易不平等的借口，對各國實施巨額關稅甚至不符合經濟常識之舉。