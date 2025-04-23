Tesla季度業績大倒退　馬斯克：5月起大幅削減DOGE工作重回本業

美國電動車品牌特斯拉（Tesla）上季度業績盈利大幅倒退71%，行政總裁馬斯克（Elon Musk）4月22日（周二）在公司財報電話會議上表示，從5月開始，他將大幅減少分配給政府效率部（DOGE）工作的時間。據美國媒體報道，特斯拉的股價今年以來已暴跌逾40%。特斯拉同日公布的季度盈利和銷售皆不如預期，並表示本季汽車收入較去年同期下跌20%。



據美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）報道，馬斯克在公司財報電話會議上表示，從5 月開始，他參與政府效率部工作的時間將「大幅」減少。

2025年4月22日，美國紐約，一名男子在特斯拉展廳外牆玻璃噴上由行政總裁馬斯克（Elon Musk）管理的政府效率部 (DOGE)的噴漆塗鴉字樣以示抗議。（Reuters）

據報道，特斯拉今年的股價已大幅下挫逾40%，而自馬斯克透過政府效率部參與政府事務以來，特斯拉市值蒸發6000億美元（約46550億港元）。馬斯克表示，他將繼續透過政府效率部，持續支持特朗普總統的施政，「確保我們能夠防止浪費和詐騙行為不會死灰復燃」。

據報道，在2024年大選中花費近3億美元（約）協助特朗普重返白宮後，馬斯克創立了政府效率部並加入政府成為「特別僱員」，其使命是大幅削減聯邦政府的規模和開支。

2025年3月24日，美國華盛頓白宮，特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）戴著一頂「特朗普的所有話語都是對的」的帽子參加特朗普（Donald Trump）召開的內閣會議。（Reuters）

馬斯克指，只要特朗普仍然有需要，他將繼續每周花一到兩天參與政府事務工作。