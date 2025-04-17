馬斯克據報曾想用1.1億加每月78萬元　讓「第13孩」網紅生母封嘴

26歲美國保守派網紅兼作家Ashley St. Clair於2月中公開表示，自己誕下富豪馬斯克（Elon Musk）的兒子。美媒報道親子鑑定結果顯示，馬斯克是孩子生父機率超過99%，報道又指為了讓Ashley不再對外爆料，馬斯克曾提議給她1500萬美元（約1.17億港元），另加每月10萬美元（約78萬港元）援助，換取她封嘴。



據《華爾街日報》報道，這名男嬰叫做羅穆路斯（Romulus）。Ashley和馬斯克早在 2023年春天就見過面，當時馬斯克在社交平台X（前稱Twitter）上與這位網紅互動並關注她的賬號。隨後馬斯克邀請她參觀X位於三藩市的辦公室，他們的關係也隨之變得浪漫。

Ashley St. Clair曾出版兒童書籍Elephants Are Not Birds (Freedom Island)（X@Ashley St. Clair）

在一次去聖巴特島（St. Barts）的新年旅行中，兩人同意生孩子，也就是在那時她懷孕。Ashley自稱在孕期大多數時間裏，自己都呆在公寓內，以免懷孕一事公開。在此期間，馬斯克曾讓他的家族辦公室經理Jared Birchall向Ashley轉賬200萬美元（1560萬港元）。

2024年9月，當兒子出生後，馬斯克曾提出建立協議，要求她對這段關係、兒子的事保密，以換取1500萬美元生活費，以及每月10萬美元援助，直到羅穆路斯21歲為止。但Ashley並未簽署，反而在2025年2月公開兒子身份。4天後馬斯克取消1500萬美元的報價。

保守派網紅兼作家、擁有逾100萬粉絲的Ashley St. Clair稱在2024年誕下嬰孩，孩子父親是馬斯克。（X@Ashley St. Clair）

她其後向法院提起訴訟，要求法官下令馬斯克接受DNA檢測，還抱怨他對母子倆展開「經濟報復」，要她保持沉默。

馬斯克則表示不反對驗親，還反駁稱已經付她250萬美元（1950萬港元），正給她每年50萬美元（390萬港元）。

Elon Musk的帖文（網站截圖）

美媒指，4月15日實驗室Labcorp的親子鑑定結果出爐，馬斯克與羅穆路斯有99.9999%機率是親生父子。

圖為2025年2月13日，富豪馬斯克（Elon Musk）帶同3名孩子與到訪美國的印度總理莫迪（Narendra Modi）會面。（@narendramodi via X/via REUTERS）

馬斯克過去先後與3名女性誕下多名孩子，Ashley St. Clair所生的嬰兒會是馬斯克的第13個孩子。

2025年2月28日，馬斯克旗下企業「神經連線」公司（Neuralink）的營運和特別項目總監齊利斯（Shivon Zilis）表示，她與馬斯克迎來第4個孩子，並將男嬰取名為萊克格斯（Seldon Lycurgus），即為馬斯克的「第14個孩子」。