白宮顧問納瓦羅稱與馬斯克關係好　不介意被罵笨「聽過更差叫法」

美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）近日因關稅議題與Tesla行政總裁、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）爆發罵戰，曾遭馬斯克稱呼「白癡」（Moron）及「比一袋磚頭笨」。納瓦羅4月13日接受美國全國廣播公司（NBC）訪問時，淡化與馬斯克之間的不和，稱兩人關係很好，即使被指白癡及笨也「不是問題，我還聽過更差的叫法」 。



納瓦羅表示，與馬斯克保持關係良好，稱對方及其政府效率部（DOGE）團隊在防止聯邦政府浪費、欺詐和濫用方面做得很好。他又替對方抱不平，稱馬斯克為國家帶來巨大貢獻，不應遭受瘋子焚燒其旗下汽車，納瓦羅所指的是近期針對馬斯克的抗議潮，其旗下Tesla店舖及汽車屢被破壞。

圖為2025年4月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）接待到訪的以色列總理內塔尼雅胡（Benjamin Netanyahu，不在圖中）。（Reuters）

消息指馬斯克反對特朗普實施「對等關稅」，納瓦羅日前批評Tesla過份依賴外國零件，不是「汽車製造商」而是「汽車組裝商」，強調特朗普期望車廠包括零件在內均「美國製造」，稱馬斯克「只是個賣車的」、「只關心自己的利益」。

馬斯克其後引用數據，反駁Tesla嚴重依賴外國供應鏈的說法，批評納瓦羅比白癡及笨，又稱對方「獲得哈佛大學經濟學博士學位是件壞事，而不是好事」。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）日前也曾淡化兩人衝突，稱只是對關稅問題的看法不同，並說「男孩就是男孩」。