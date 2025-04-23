澤連斯基：實現停火後才會與俄羅斯進行直接談判

在美國再次施壓結束俄烏戰爭之際，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表明，烏克蘭只有在實現停火後才會與俄羅斯直接開展和平談判。



綜合法新社和路透社報導，澤連斯基星期二（4月22日）向媒體表示，停火之後，烏克蘭願意以「任何形式」坐到談判桌前，但永遠不會承認被佔領領土屬於俄羅斯。

澤連斯基說，烏方團隊星期三（23日）將到倫敦，與英國、法國、德國和美國代表舉行會談，討論全面或部分停火事宜，烏方已為此做好準備。

澤連斯基還表示，希望俄方也做好進行真正談判的準備。他同時強調，烏克蘭永遠不會承認被佔領土屬於俄羅斯。「烏克蘭不會承認（俄方）對克里米亞的合法佔領，在這個問題上沒什麼好談，這超出了我們的憲法規定」。

2025年4月11日，美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff）在聖彼得堡（Saint Petersburg）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）舉行會談，2人會面時握手。（Reuters）

另一方面，美國白宮表示，美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff）本周將前往莫斯科，他原定星期三到倫敦與烏歐官員舉行新一輪會談。

美國國務院發言人也說，國務卿魯比奧（Marco Rubio）不會出席倫敦會談。

美烏歐會談旨在結束俄烏戰爭，魯比奧此前表示會到倫敦。

據美國媒體報導，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已提議承認被俄羅斯吞併的烏克蘭克里米亞半島屬於俄羅斯，並將就此進行討論。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

