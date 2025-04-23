澤連斯基稱俄無人機設施有華公民工作　烏外交部召中國大使表關切

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）4月22日稱，有中國公民在俄羅斯一個無人機生產設施工作，又指俄方可能在中方不知情下，從中國竊取無人機技術。烏克蘭外交部已為此召見中國駐當地大使馬升琨，對有中國公民參與對烏軍事行動，及有中企助俄羅斯生產軍用產品，表達嚴重關切。



路透社22日報道，澤連斯基當日向記者表示，他們發現有中國公民正在俄羅斯一個無人機生產基地工作，已要求烏克蘭安全局向中方通報相關訊息。

2025年，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在社交媒體X上傳有關2名為俄軍作戰、自稱是中國公民接受烏方問話的影片。圖為其中一人。（X@ZelenskyyUa）

澤連斯基認為，俄方很可能在未得到中國官方的同意下，與涉事的中國人合謀偷取中方的技術。

而烏克蘭外交部事後已召見馬升琨，並向後者就中國參與俄烏戰爭表達嚴重關切。烏外交部副部長Yevhen Perebyinis則在聲明中，呼籲中方採取措施，停止支持俄羅斯侵略烏克蘭。

圖為2025年3月25日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy ）在基輔舉行記者會。（Reuters）

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）17日時已曾指控中國向俄軍提供武器，中國外交部其後否認指控，強調從來沒有向任何一方提供致命武器。