澤連斯基稱烏將與英美法代表會談　普京稱對所有和平倡議開放

在復活節臨時停火結束後，俄羅斯4月21日恢復對烏克蘭的特別軍事行動。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）同日表示，烏克蘭代表團將於23日在倫敦，與英國、法國和美國的代表舉行會談。烏方已準備好以建設性態度推動和平談判向前發展。他又稱，俄方在復活節期間維持攻擊，表明是俄羅斯的行動導致衝突延長。



圖為2025年4月21日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科與記者交談。（Sputnik/VyacheslavProkofyev/PoolviaREUTERS）

知情人士表示，預計美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff），以及各國外長、國家安全顧問將出席23日在倫敦的會議，此次會議是上周巴黎會議的後續。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）同日則表示，莫斯科對任何和平倡議持開放態度，並期待基輔也能採取類似態度。他接受俄媒訪問時稱，莫斯科對停火始終持積極態度，也是他提出復活節停火的原因。

針對澤連斯基重申，期望兩國暫停攻擊民用基礎設施30天。普京表示，俄羅斯會仔細研究這項提議和其他提議。

圖為2025年4月19日，烏克蘭士兵在烏東戰略城市波克羅夫斯克（Pokrovsk）附近，向俄羅斯軍隊發射BM-21 「冰雹」火箭砲（ BM-21 Grad ）。（Reuters）

新華社報道，俄國防部21日表示，在復活節停火期間，俄方所有部隊嚴格遵守規定，停留在先前佔領的陣地。在臨時停火結束後，俄軍對蘇梅州、哈爾科夫州、頓涅茨克地區、扎波羅熱地區等地的烏軍發動進攻，造成烏方人員和武器裝備不同程度的損失。

俄軍戰役戰術航空兵、無人機、導彈和炮兵部隊，破壞了烏方74個地區的軍用機場、彈藥和無人機倉庫，以及烏軍臨時部署點。此外，俄防空系統擊落了104架無人機。