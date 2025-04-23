教宗方濟各中風心臟衰竭離世　楊紫瓊發文悼念：謙卑勇氣的典範

梵蒂岡21日宣布，羅馬天主教「教宗方濟各」（Pope Francis）21日上午7時35分安息主懷，享壽88歲，死因為腦中風和心臟衰竭，全球哀悼。對此，楊紫瓊也發文悼念方濟各，並曝光兩人的合照。



梵蒂岡21日宣布，羅馬天主教「教宗方濟各」（Pope Francis）21日上午7時35分安息主懷，享壽88歲。（reuters）

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楊紫瓊於22日下午在個人社群媒體上發文，悼念羅馬天主教教宗方濟各的辭世。她在貼文中形容方濟各是「謙卑、慈悲與勇氣的燈塔」，並讚揚他一生致力於為最弱勢的群體發聲，提醒世人以恩慈行走人生道路。此外，她也回憶起過去與教宗的溫暖互動，並特別提及他對聯合國道路安全工作的支持。她表示：「他的慈悲真正感動了世界。願他的精神延續在我們對他人付出的每一個愛的行動中。」最後，她以「安息吧，聖父」向這位備受敬愛的宗教領袖致敬。

楊紫瓊於22日下午在個人社群媒體上發文，悼念羅馬天主教教宗方濟各的辭世。（FB@楊紫瓊）

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方濟各於2025年4月21日辭世，享壽88歲，死因為腦中風導致昏迷，並引發心臟衰竭。消息一出，全球各地紛紛舉行追思儀式，以悼念這位深受敬愛的宗教領袖。美國、法國、台灣等皆宣布降半旗以示哀悼，巴黎聖母院敲響88次鐘聲，艾菲爾鐵塔熄燈致敬。

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方濟各是首位來自拉丁美洲的教宗，以親民作風和改革立場著稱。他積極推動教會現代化，關懷弱勢群體，並在氣候變遷與社會正義方面發揮重要影響。他的辭世在全球信徒間引發巨大感慨。

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