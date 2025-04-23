馬斯克：中國稀土出口管制影響Tesla Optimus機械人生產

美國電動車巨頭特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）說，該公司「柯柏文」（Optimus，又譯擎天柱或柯博文）人形機械人的生產受到了中國稀土出口管制的影響。



據路透社報道，馬斯克星期二（4月22日）在財報電話會議上說，中國希望保證其稀土磁鐵不被用於軍事目的。特斯拉正在與北京方面合作，以獲得使用稀土磁鐵的出口許可證。

馬斯克此前預計，特斯拉今年將生產數千台「柯柏文」機械人。

據《證券時報》報道，高性能釹鐵硼永磁材料是機械人伺服電機的核心材料。公開資料顯示，單台人形機械人通常需要40個以上伺服電機，每個電機需要50到100克釹鐵硼材料，總用量可達2至4千克。以特斯拉的「柯柏文」為例，單台機械人需要約3.5千克高性能釹鐵硼。

中國商務部與海關總署在4月初聯合發布公告，宣布對部份中重稀土相關物項實施出口管制。根據公告內容，此次出口管制涉及釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等七類中重稀土相關物項。含鋱和含鏑的釹鐵硼永磁材料也被列為相關管制物項。

路透社報道稱，出口商現在必須向中國商務部申請許可證，這個過程相對不透明，可能需要六七週到數月的時間。

本文獲《聯合早報》授權轉載

