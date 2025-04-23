美國哥大生建AI作弊神器　騙過Meta獲工作offer獲4千萬注資｜有片

美國媒體報道，哥倫比亞大學（Columbia University）一名21歲亞裔高材生Chungin Roy Lee，自行研發出一套可用於應付工作面試的AI答題軟件，號稱能協助求職者在遠程面試時撰寫程式。他表示依靠這個軟件獲得Meta、亞馬遜和TikTok等知名企業的工作邀約，惟他並沒有接受這些機會。他近日表示從兩間私募基金籌集530萬美元（約4112萬港元）的種子資金，用於他成立的初創公司Cluely，該公司對外宣稱提供一款AI「作弊神器」的產品。



美籍韓裔學生Roy Lee研發AI作弊軟件，並成立公司推廣這款產品：

據美國科技媒體Techcrunch報道，這款名為「Cluely」的AI軟件，由美籍韓裔青年Chungin Roy Lee與Neil Shanmugam共同開發。

Chungin Roy Lee之前是哥倫比亞大學的二年級學生，早前因對外聲稱使用該AI軟件在工作面試中「作弊」違反校規，遭到停學一年的處分。他最終選擇退學並自行創業，成立初創企業Cluely。

據報道，Cluely的主要功能，是在面試、電話通話或線上測試等場景，透過瀏覽器內置的視窗，向用家提供即時答案或資訊摘要，而由於外人無法看見這個視窗，因此面試官或考場監督人員，根本無法察覺用家正利用AI「請槍」。

從網上發布的影片可見，Chungin Roy Lee利用這個軟件與女生進行約會，軟件可以即時分析對方的話語，繼而向用家提供回應的建議。

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Chungin Roy Lee曾透露自己利用自行開發的AI軟件Interview Coder（Cluey的前身），通過亞馬遜、Meta和TikTok等科技企業面試的過程，並上傳自己使用該軟件的影片，引發亞馬遜不滿投訴，導致他遭校方停課處分。

儘管充滿爭議，Cluely甫推出即獲得初創界的關注，並獲得高達530萬美元（約4112萬港元）的注資，而該公司主打的「Interview Coder」功能，專門為軟件工程師設計，可在面試時提供即時答題支援。