大阪世博｜記者與中國遊客測試翻譯機　AI「口直心快」：好巴閉？

日本大阪世界萬國博覽會2025於4月13日開幕，吸引大批遊客到場。



其中在中國館，中企科大訊飛（iFlytek）發表了新款搭載了人工智慧的翻譯機，宣稱不需要連線，即能在約3.8秒內完成語言翻譯，相當於有個口譯隨行。不過，當日本電視台記者在現場實測時，卻發生尷尬一幕。

翻譯機翻成有甚麼了不起的。（YouTube@大阪NEWS【テレビ大阪ニュース】影片截圖）

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日媒《大阪NEWS》在YouTube的影片中，當時日本記者在現場找到一名來自中國的男子，一開始詢問男子來自哪裏時表現正常，翻譯出男子來自陝西省西安市。接著記者用日語問，「有看到甚麼厲害的嗎？」翻譯機卻翻成「有甚麼了不起的？」讓現場頓時陷入沉默。

但該中國男子似乎有意識到那句話並非挑釁，並回應「我剛到這裏，才準備開始看」，許多日本、台灣網友看到這片段則紛紛笑翻留言：

「被翻成『有甚麼了不起的？』讓人覺得有點微妙，雖然翻譯得通，但總覺得有點失禮。」、

「問完出身就回『有甚麼了不起的？』（意思像『你那又怎樣？』）我整個笑瘋」、

「翻成這種挑釁語氣就不及格了」。



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《大阪NEWS》介紹，即使在沒有網路的環境下這款翻譯機，也能進行高精度的口譯，最大特色是可隨人類對話速度進行即時同步翻譯。此翻譯機配備正反兩面螢幕，能以語音與文字即時顯示翻譯內容。目前僅於中國販售，售價約為12萬日圓，預計今年8月將於日本上市。此外，這項翻譯技術也在世博中國館展出，現場展示能用日語、中文與英文自由對話的功能。

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