關稅戰｜德國航運巨頭：30%從中國運美貨物遭客戶取消
撰文：聯合早報
出版：更新：
德國航運公司赫伯羅特（Hapag-Lloyd）的一名發言人4月23日表示，受中美貿易戰衝擊，公司的客戶已取消30%從中國運往美國的貨物。
路透社23日報道，這名發言人補充說，相反，泰國、柬埔寨和越南的貨物運輸需求卻大幅增長。
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前對中國商品加徵了145%的「對等關稅」，而中方也對美國商品徵收125%的報復關稅。
發言人說，赫伯羅特公司在某些情況下會在前往美國的航線上使用較小的船隻，同時保持航線數量不變。
國際貨幣基金組織（IMF）22日警告稱，隨着特朗普對幾乎所有貿易夥伴徵收高額關稅開始產生影響，未來幾個月全球經濟產出或將放緩。
特朗普星期二對與中國取得進展表示樂觀，認為這能大幅降低進口關稅，但他也警告說，「如果他們不達成協議，我們將達成協議」。
本文獲《聯合早報》授權轉載
特朗普關稅｜美媒：白宮考慮大幅削減對華關稅 或降到50%至65%關稅戰｜日媒：日本擬擴大進口美國大米 最低准入量設6萬噸配額違反競爭法律 歐盟罰蘋果Meta共62億元 或加劇美歐緊張關係特朗普關稅 | 中美雙方都不願表現屈服 習特會短期內希望渺茫