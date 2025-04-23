關稅戰｜德國航運巨頭：30%從中國運美貨物遭客戶取消

德國航運公司赫伯羅特（Hapag-Lloyd）的一名發言人4月23日表示，受中美貿易戰衝擊，公司的客戶已取消30%從中國運往美國的貨物。



路透社23日報道，這名發言人補充說，相反，泰國、柬埔寨和越南的貨物運輸需求卻大幅增長。

中美關係・中美貿易・中美晶片戰・中美國旗：2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前對中國商品加徵了145%的「對等關稅」，而中方也對美國商品徵收125%的報復關稅。

發言人說，赫伯羅特公司在某些情況下會在前往美國的航線上使用較小的船隻，同時保持航線數量不變。

圖為2023年3月31日，德國航運公司赫伯羅特（Hapag-Lloyd）在德國漢堡的貨櫃。（Reuters）

國際貨幣基金組織（IMF）22日警告稱，隨着特朗普對幾乎所有貿易夥伴徵收高額關稅開始產生影響，未來幾個月全球經濟產出或將放緩。

特朗普星期二對與中國取得進展表示樂觀，認為這能大幅降低進口關稅，但他也警告說，「如果他們不達成協議，我們將達成協議」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

