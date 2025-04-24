澤連斯基稱不會承認克里米亞屬俄羅斯　特朗普批言論損害和平談判

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）4月22日公開表示，烏克蘭不會正式承認俄羅斯對克里米亞的控制權。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）23日在社交媒體批評前者的言論具煽動性，損害俄烏和平談判，並指有關克里米亞所有權的議題甚至不是談判焦點。



路透社報道，針對有關美國倡議烏克蘭承認克里米亞屬俄羅斯的消息，澤連斯基22日在記者會上表示，烏克蘭不會正式承認俄羅斯控制克里米亞，他強調：「這沒甚麼好討論，（承認俄羅斯控制克里米亞）違反了我們的憲法。」

2025年4月23日，美國總統特朗普（Donald Trump）在社交媒體Truth Social批評烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）發表「不承認克里米亞屬俄羅斯」的言論具煽動性，損害俄烏和平談判。（網上圖片）

特朗普23日在社交媒體Truth Social狠批澤連斯基的言論，他認為正是這種煽動性言論讓俄烏戰爭難以解決，並強調沒有人要求他承認克里米亞是俄羅斯領土。

特朗普認為澤連斯基發表有關克里米亞的聲明毫無用處，只會延長戰爭。他寫道：「烏克蘭的情況十分嚴峻，澤連斯基可以選擇和平，或再打3年仗直到失去整個國家。」

2025年2月28日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）時爆發言語衝突。（Reuters）

他強調，目前各方己非常接近達成和平協議，而「手中沒有牌」的澤連斯基應該努力促成協議。