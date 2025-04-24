烏克蘭稱俄羅斯無人機設施有華公民工作 中國：堅決反對無端指責
撰文：成依華
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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）4月22日指，有中國公民在俄羅斯一個無人機生產設施工作，又指俄方可能在中方不知情下，從中國竊取無人機技術。烏克蘭外交部為此召見中國駐當地大使馬升琨，中國外交部23日回應指，堅決反對無端指責和政治操弄。
中國外交部發言人郭嘉昆表示，中方已就相關問題闡明立場，堅決反對無端指責和政治操弄。外交部早前指中方從未向俄烏衝突任何一方提供致命武器，並嚴格管控軍民兩用物項。
澤連斯基22日指，他們發現有中國公民正在俄羅斯一個無人機生產基地工作，已要求烏克蘭安全局向中方通報相關訊息。
澤連斯基認為，俄方很可能在未得到中國官方的同意下，與涉事的中國人合謀偷取中方的技術。
烏克蘭外交部事後召見馬升琨，就中國參與俄烏戰爭表達嚴重關切。烏外交部副部長Yevhen Perebyinis則在聲明中，呼籲中方採取措施，停止支持俄羅斯侵略烏克蘭。
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