美國副總統萬斯(JD Vance)星期三(4月23日)警告稱,除非俄羅斯和烏克蘭達成和平協議,否則美國將「棄之不顧」。



法新社報道,萬斯在印度告訴記者:「我們已經向俄羅斯和烏克蘭雙方提出了非常明確的建議,現在是時候讓他們要麼說『是』,要麼美國退出這一進程了。」

據美國媒體報道,美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)準備接受承認克里米亞為俄羅斯領土。萬斯說,土地交換對任何協議都至關重要。

他補充道:「這意味着烏克蘭和俄羅斯都必須放棄部分目前擁有的領土。」

報道稱,該建議最初是在上周於巴黎舉行的歐洲國家會議上提出的。

烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州長星期三說,俄羅斯無人機襲擊了馬爾加涅茨(Marganets)一輛載有工人的巴士,造成9人死亡,至少30人受傷。

圖為2025年4月13日,烏克蘭北部城市蘇梅(Sumy)遭俄羅斯導彈空襲,有建築物及交通工具被擊中,多人傷亡。(Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)