路透社：韓國檢察機關以受賄罪起訴前總統文在寅

路透社報導，韓國檢察機關4月24日表示，前總統文在寅因涉嫌優先聘用前女婿，故將以「賄賂罪」起訴他。



文在寅的女兒文多惠早前身陷多宗官司。今年3月，文多惠被正在調查文在寅受賄嫌疑的檢方起訴，稱她與父親涉嫌賄賂為泰國易斯達航空（Thai Eastar Jet）向文在寅前女婿徐某支付的薪酬及其他款項。此外，韓國法院本月5日認定，文多惠涉嫌在去年10月深夜醉酒駕駛，同時還長期非法經營民宿。

2021年6月11日，英國Newquay，時任韓國總統文在寅與時任第一夫人金正淑飛抵英國。（Getty）

文多惠的前夫徐某被指在沒有航空公司實務經驗情況下，2018年7月獲任命為泰國易斯達航空公司高層，韓國檢方懷疑易斯達航空的創辦人、前議員李相稷可能違規聘用徐某，給予「關照」，於是傳喚當時在青瓦台和政府部門工作的人士調查。

文多惠與徐某早在2021年離婚，惟檢方仍計劃進一步調查文在寅是否對文多惠家庭有過不當財務支持。據韓聯社指，檢方把徐某擔任高層期間收到2億多韓圜（約合人民幣106萬元以上）薪酬，視為文在寅收受的賄賂。