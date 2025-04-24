美國12州起訴特朗普政府關稅政策違法　要求阻止實施

繼加州就關稅問題將特朗普政府提訴後，美國12個州4月23日就關稅問題起訴特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府，指總統無權對外國貿易夥伴徵收全面關稅，並要求法院加以制止當局實施新關稅。 訴訟稱：「特朗普已經顛覆了憲法程序，為美國經濟帶來了混亂。 」



這項訴訟的原告包括有，紐約州、明尼蘇達州、俄勒岡州、特拉華州、伊利諾伊州、亞利桑那州、科羅拉多州、康涅狄格州（Connecticut）、緬因州（Maine）、內華達州、新墨西哥州和佛蒙特州。

紐約州總檢察長詹樂霞（Letitia James）在一份關於訴訟的聲明中表示，根據特朗普在執行關稅政策時所引用的《國際緊急經濟權力法》，美國總統無權任意徵收關稅。而特朗普卻在關稅政策問題上這樣做了，已經違反了他所引用的法規。

訴訟認為，美國總統無權任意徵收關稅。（Reuters）

該訴訟認為，只有國會才有權徵收關稅，總統只有在出現緊急情況、面臨來自國外的「不尋常和特殊威脅」時才能援引《國際緊急經濟權力法案》。

上周，加州也對特朗普政府提起訴訟，是全美第一個就關稅問題起訴特朗普政府的州份。