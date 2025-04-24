美國傳考慮減對華關稅　白宮稱消息純屬猜測：不會單方面削關稅

美媒4月23日引述知情人士稱，特朗普政府正考慮大幅削減對中國進口商品的關稅。白宮副發言人德賽（Kush Desai）同日表示，任何關於關稅的報道皆是純屬猜測，除非消息直接來自總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。



白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）23日稍晚接受霍士新聞（Fox News）採訪時則明言，美國不會單方面降低對中國的關稅。

萊維特指出：「特朗普已經明確表示中國需要與美國達成協議，我們對這持樂觀態度。」她補充，美國最終對華的關稅稅率將由特朗普決定，但美方必先看到中國作出行動降低關稅及貿易壁壘。

2025年4月23日，美國華盛頓特區，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）在白宮外向媒體發表講話。（Reuters）

美國《華爾街日報》同日稍早報道，美國考慮削減對華關稅，以緩解與北京的緊張關係。報道引述一名白宮高級官員指，美國對華關稅可能降至約50%至65%之間，但特朗普仍還未作出最終決定。