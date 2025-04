關稅戰｜聯儲局褐皮書︰經濟不確定性增　多個地區前景顯著惡化

美國聯儲局公布新一份褐皮書,指出地區聯儲報告中充斥着與國際貿易政策相關的不確定性。經濟活動較之前一份報告大體持穩,僅僅五個地方聯儲稱經濟略微增長,三個地方聯儲談到相對持穩,剩餘四個地方聯儲稱略微下滑。非汽車類消費者開支整體更低,但大多數地區稱車輛和某些非耐用品的銷售介於温和至穩健,主要歸功於匆忙在關稅相關價格上漲之前購物。休閒和商務旅行都有普下滑,幾個地方聯儲稱入境的國際遊客下降。



由於近期特朗普屢屢對美貿易伙伴加徵關稅,聯儲局各轄區普遍反映出對經濟前景的不確定情緒加劇。報告指出,「自上期報告以來,整體經濟活動變化不大,但有關國際貿易政策的不確定性在各地報告中普遍存在。」在本期褐皮書中,「關稅」一詞共出現了107次,是上一期報告的兩倍多;與「不確定性」相關的表達則出現了89次。報告稱,隨着經濟不確定性加劇,尤其是圍繞關稅的擔憂上升,多個地區的經濟前景「明顯惡化」。報告顯示,各地區普遍反映物價上漲,企業預計關稅將推高投入成本。許多公司表示已收到供應商發出的漲價通知,大多數企業計劃將更高的成本轉嫁給消費者。

房屋銷售略有回升,許多地區繼續保持低庫存水平。商業地產 (CRE) 活動略有擴張,因為多戶住宅支撐了工業和辦公領域。貸款需求淨值持平或略有上升。

一些地區的非金融服務需求有所惡化。運輸活動總體上小幅擴張。製造業漲跌互現,但三分之二的地區表示活動幾乎沒有變化或有所下降。能源行業經歷了温和增長。多個地區的農業狀況相當穩定。

聯邦撥款和補貼的削減以及慈善捐款的減少導致許多社區組織提供的服務出現缺口。隨着經濟不確定性(尤其是圍繞關稅的不確定性)上升,一些地區的前景顯著惡化。

美國經濟:Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. (Reuters)