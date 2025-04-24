關稅戰｜英媒︰特朗普擬對汽車製造商免徵部分關稅

據英國《金融時報》，美國總統特朗普擬豁免汽車製造商部分最嚴苛關稅，這是繼近期汽車業高管密集遊說後，其在貿易戰中的又一次讓步。



據報道引述兩位知情人士透露，此舉將使汽車零部件免受兩項關稅影響，一是為打擊芬太尼生產而對部分進口商品加徵的關稅，二是對鋼鐵和鋁產品徵收的關稅。不過，特朗普對所有進口整車徵收的25%關稅仍將維持。另一項針對汽車零部件的25%關稅也將保留，並將從於5月3日起生效。

雖然美國此前已將對主要貿易伙伴「對等關稅」中的汽車類商品排除在外，但美國汽車企業近期仍在爭取更多豁免。這些讓步將標誌着汽車行業的初步勝利，以及特朗普在其最激進的關稅上的又一次退卻。

2025年4月23日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國華盛頓特區白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時發表講話。（Reuters）

談判聚焦簡化徵稅流程

知情人士稱，當前談判主要聚焦於簡化徵稅流程，例如放寬汽車零部件的原產地規則要求。這種政策調整反映出，在維護美國優先貿易政策核心立場的同時，特朗普政府正對特定行業壓力作出務實回應。